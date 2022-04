Booba aurait voulu s’unir à Maeva Ghennam, il réagit !

Maeva Ghennam en couple avec Booba, l’incroyable rumeur de proposition du rappeur ! Lors du dernier passage de l’interprète de Boubli à Dubai, l’influenceuse s’était invitée au showcase de l’artiste du 92i et s’était fait remarquer en s’affichant à ses côtés en train de chanter le single « Daddy » de SDM. Les deux protagonistes se sont réconciliés depuis la polémique de l’été sur l’intervention esthétique intime de la candidate de télé-réalité et une surprenante rumeur les concernant vient de faire surface.

Après la rencontre entre le DUC et Maeva au mois d’octobre aux Emirats Arabes Unis, le rappeur de 45 ans s’était exprimé sur cette soirée et des révélations des menaces de Gims contre la jeune femme pour avoir déclaré, “La Piraterie n’est jamais finie hey, Maître Gims on te n*que ta mère”. « Je suis même pas sorti de l’avion et ça commence à polémiquer. Maitre Gims est énervé, il a menacé Maeva Ghennam. Bref, j’ai pas passé la soirée avec Maeva parce qu’elle m’a avoué qu’elle était secrètement amoureuse de Marc Blata. Par contre, très gentille fille. On a discuté de la schneck de 12 ans. Je lui ai dit ce que je pensais, elle a très bien compris. » avait-il expliqué.

Booba réplique à la rumeur sur Maeva Ghennam

Le blogueur Vaarruecos habitué à faire des révélations sur les stars de la télé-réalité vient de relance une rumeur au sujet de la relation entre Booba et Maeva Ghennam sur cette fameuse qu’ils ont passé ensemble à Dubai il y a quelques mois. Il affirme que B2O aurait fait une proposition pour s’unir avec l’influenceuse afin de former un « power couple ». « Si on écoute bien le voca, Booba voulait faire un faux couple avec Maeva et faire des placements de produit à 50l. En gros comme ça allait faire du buzz, il aurait pu faire des placements de couples avec Maeva. Et ça aurait fait du bruit forcément s’ils étaient en couple. Sauf que Maeva n’a pas accepté » déclare-t-il.

Une supposition dont Booba a eu écho et a décidé de répliquer en relayant une discussion avec Marc Blata dans laquelle ce dernier déclare, « Pour ceux qui demandent la définition d’un power couple, un peu de culture américaine ». « Marc parle ce soir après le ftour, les audios je les ai aussi, j’suis là j’observe » a décrit B2O en assurant l’influenceur aurait manigancer un date entre lui et Maeva Ghennam avant de commenter, « @maevaa.ghennam j’vais pas poster ce que Blata m’avait envoyé mais sache qu’ils ne te veulent vraiment pas du bien ».