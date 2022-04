Shay fait monter la température avant son retour

Shay suscite de plus en plus l’impatience de ses fans et affole la toile avec ses dernières publications sur les réseaux pour monter la pression avant son grand retour musical programmé pour ce vendredi qui s’annonce explosive.

Le retour en force explosif de Shay

Après la rumeur d’une possible fin de carrière pour Shay suite à une story du beatmaker Le Motif évoquant la possibilité qu’elle n’allait surement pas revenir dans le game suite à sa disparation depuis plusieurs mois, les fans ont exprimé leur déception de ne pas revoir la rappeuse Belge sur le devant la scène. Révélée par Booba sur son label 92I, la nièce de Youssoupha connu un franc succès avec son dernier opus Antidote paru au mois de mai 2019, absente musicalement depuis la sortie de cet album, le public n’a pas compris ce silence mais elle vient enfin de faire son retour.

Il y a quelques jours Shay a d’abord dévoilé un teaser énigmatique d’un prochain clip nommer Prototype sans donner plus d’informations. Son ancien mentor, Booba a même validé ce retour en lui adressant le message, « Envoi le son en DM arrête de faire la meuf ». L’artiste Belge vient enfin de donner quelques précisions sur son actualité à venir, elle a tout d’abords publié plusieurs photos sur Instagram en prenant comme souvent des poses provocatrices et en déclarant « Ça fait longtemps apprécie l’bail ». La publication a rapidement suscité un énorme engouement de sa communauté avec des milliers de « J’aime » en quelques heures.

Shau va présenter ce vendredi 29 avril un nouveau titre baptisé « DA », le single paraîtra sur son label « Jolie Garce Records ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHAY (@shayizi)