Freeze Corleone : son beau geste pour l’un de ses réalisateurs qui lui permet de vivre plus aisément

Au mois de mai 2021, Freeze Corleone a dévoilé une collaboration inédite avec le rappeur Britannique, Central Cee sur le single « Polémique » qu’il ont ensuite clippé. Le réalisateur du clip a récemment révélé une étonnante anecdote sur la production de la vidéo et qui lui a bien rendu service.

Après le succès de son album « La Menace Fantôme » en 2020 certifié double disque de platine le mois dernier avec plus de 200 000 ventes, Freeze Corleone a décidé de travailler avec une autre figure de drill, Central Cee en officialisant cette connexion au mois d’avril 2021 avec plusieurs teasers sur morceau enregistré à Paris puis mis en images à Pantin. A sa sortie le single avait notamment eu droit à une diffusion en exclusivité sur OVO Radio, la radio de Drake.

Le rappeur français managé par Shone avait choisi le lieu où il a grandi pour tourner ce clip dans le quartier Raymond Queneau par Kunography. Ce dernier a confié que Freeze Corleone a pour la première fois dans le rap a avoir accepté de donner un pourcentage des droits sur le clip à son réalisateur. La vidéo disponible sur la chaine Youtube Mangemort Squad cumule désormais plus de 18 millions de vues et permet à Kunography de payer encore aujourd’hui ses factures.

« The first artist to ever give me a percent of royalties. Unhead off for that happening to a videographer. I was rattled. Crazy to think this shoot still helping me pay my bills to this day. 18 millions views. Legendary. Pressure Makes. » a-t-il expliqué sur ce beau geste de Freeze Corleone.