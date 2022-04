Gims en Gucci moqué par Booba en le comparant à Gazo

Très actif sur les réseaux ces derniers temps, Booba lance une nouvelle attaque contre Gims tout en faisant l’éloge de Gazo ! C’est suite à une vidéo de Meugui postée sur les réseaux vêtu en Gucci que l’autoproclamé Boss Du Rap Game lui a adressé un gros tacle concernant sa carrière en faisant passer à cette occasion un message à Gazo.

Rohff, Ninho, SCH, Stromae ou encore Médine plus récemment, Booba ne lâche personne et ne laisse rien passer en ce moment mais s’il n’a pas d’actualité musicale en ce moment et qu’il a fait un pas pour la paix envers Maes, B2O ne compte laisser tranquille Gims. Il y a quelques jours de leader de la Sexion D’Assaut qui vient de remonter sur scène avec son groupe cette année en attendant la sortie de leur album uniquement en physique s’est affiché sur son compte Snapchat avec une tenue Gucci tout en interpellant Gazo, « Alors mon Gazo tu connais ce modèle ? ».

Booba déplore un manque de hit de Gims par rapport à Gazo

Gims taquine Gazo sur le fait qu’il s’affiche fréquemment habillé avec la marque italienne spécialisée dans la mode et le luxe ou encore dans des boutiques Gucci en train de faire des nouveaux achats. En pleine préparation de son prochain album sur lequel il ne devrait pas y avoir de featuring qui pourrait « changer » le rap français selon sa récente déclaration sur Twitter, l’auteur de Drill FR n’a pas réagi à ce message au contraire de Booba qui s’en est chargé de le faire.

En effet, B2O a relayé cette séquence de Meugui pour s’en prendre à carrière en l’accusant de ne pas avoir de tube. « Concours de pyjama. Gims, en tout cas, le Gazo il a des hits lui. Ton dernier « hit » y remonte à la grippe aviaire. » a-t-il mis en légende la publication en référence aux nombreux titres que Gazo placé dernièrement dans le Top Singles comme dernièrement avec le titre « Filtré » en featuring avec Timal qui figure dans le Top 3 des morceaux les plus écoutés depuis sa sortie. Gims n’a pas donné suite cette pique de Booba sachant qu’il possède tout de même plusieurs hits dans sa discographique avec « Bella », « Sapés comme jamais » avec Niska, « La même » avec Vianney ou encore avec la Sexion D’Assaut.

