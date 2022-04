« Nous avons des instruments que personne n’a aujourd’hui (…) je souhaite que tout le monde le sache » vient d’avertir Vladimir Poutine dans son dernier discours face aux députés de son pays à Saint-Pétersbourg. Le président Russe a mis en garde d’une possible riposte foudroyante et rapide en Ukraine dans le cas de figure d’une intervention extérieure dans cette guerre, de quoi faire monter encore plus les tensions dans ce conflit.

Vladimir Poutine s’est exprimé publiquement ce mercredi sur l’évolution de l’invasion en Ukraine par l’armée Russe et menaçant les autres pays d’un nouvel avertissement. La crainte de l’utilisation de l’arme nucléaire pèse toujours sur l’Europe après les derniers du chef d’état après avoir un point sur les aides des différents pays membres de l’OTAN envers les Ukrainiens. « Et puis il y a eu la revendication de Kiev pour l’armée nucléaire. Tous les réseaux laboratoires occidentaux livrés en Ukraine. Et les livraisons d’armes en Ukraine nous montrent que ce que nous envisagions était finalement justifié » a-t-il annoncé puis de préciser « chers collègues, nos soldats, nos officiers, remplissent leur devoir héroïquement et tous nos objectifs seront remplis ».

« Ce que je souhaite faire remarquer maintenant, j’en ai parlé au début de cette opération miliaire spéciale… Si quelqu’un veut s’insérer dans les événements actuels… Alors ils doivent savoir qu’ils créeront une menace géopolitique pour nous et devront savoir qu’il y aura une réponse. Une frappe de réponse. rapide » précise ensuite Poutine sur ses objectifs avant d’affirmer, « Nous avons pour cela, tous les instruments. Des instruments que personne n’a aujourd’hui. Et nous utiliserons ces outils si c’est nécessaire. Et je souhaite que tout le monde le sache ».