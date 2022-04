Macron ciblé par un jet de tomates pendant son 1er déplacement

Après l’oeuf et la gifle, c’est la tomate pour Emmanuel Macron ! La réélection du membre du parti La République En Marche ne plait pas à tout le monde et certaines personnes ont décidé à lui en faire part en personne lors d’un incident pour son premier déplacement depuis sa victoire face à Marine Le Pen.

Dimanche dernier, Macron a battu la candidate du Rassemblement National avec 58,55% des suffrages lors du deuxième tour des élections présidentielles. « Après cinq années de transformations, d’heures heureuses et difficiles, ce jour du 24 avril, une majorité d’entre nous a choisi de me faire confiance pour présider notre République dans les cinq années à venir. Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite. » a-t-il déclaré dans premier discoure après son triomphe ».

« Je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que leur vote m’oblige pour les années à venir (…) Nous avons tant à faire. La guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques où la France doit montrer la clarté de sa voix et bâtir sa force dans tous les domaines, et nous le ferons » a ajouté le président de la république dans sa déclaration.

Après un premier mandant très agité et sous le feu des critiques, Emmanuel Macron va donc poursuivre l’aventure à la tête du pays pour cinq nouvelle années. Emmanuel Macron vient de faire son premier déplacement en public au marché de Cergy aujourd’hui mais il a été pris à parti en étant ciblé par un jet de tomates avant l’intervention rapide de son service d’ordre pour le protéger et continuer son chemin.

A suivre également : Quand Wiz Khalifa passe un message à Macron sur la légalisation de la Weed

Emmanuel Macron visé par un jet de tomates sur un marché de Cergy pour son premier déplacement depuis sa réélection. pic.twitter.com/LiKXWmiPY0 — Brut FR (@brutofficiel) April 27, 2022