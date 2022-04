Quand 2Pac et Jada Pinkett s’ambiançaient sur une chanson de Will Smith

Will Smith continue à faire la Une de l’actualité depuis sa baffe envers Chris Rock pendant la dernière cérémonie des Oscars pour prendre la défense de sa femme Jada Pinkett après une blague de mauvais gout de l’humoriste américaine, dans toute cette affaire la relation entre la femme de l’acteur révélé dans le Prince de Bel Air et 2Pac a refait surface.

Même Shaquille O’Neal vient de donner son avis sur cette affaire en déplorant le manque soutien de Jada Pinkett envers Will Smith depuis le début de scandale en affirmant qu’il ne faut laisser parler comme l’a fait Chris Rock. Dernièrement c’est un archive liée à Tupac qui en a rajouté une couche à ce dossier contre le vainqueur de l’Oscar du meilleur acteur cette année pour son interprétation de Richard Williams dans le film La Méthode Williams.

Dans les années 90, 2Pac et Jada Pinkett se sont fréquentés au lycée de Baltimore School of the Arts dans une relation assez ambiguë et sont restés proches jusqu’au décès du rappeur américain le 13 septembre 1996. En couple et mari avec Will Smith depuis une vingtaine d’année, la rumeur a toujours circulé qu’ils étaient un peu plus que des simples amis à cette époque et que cela aurait fait naitre une certaine jalousie de l’acteur envers TuPac. Sur les réseaux, cette information a amusé les internautes en remettant à la surface une vidéo rapidement devenue virale sur TikTok.

Dans la séquence en question Jada Pinkett danse aux côtés de 2Pac sur le titre « Parents Just Don’t Understand » de DJ Jazzy Jeff et The Fresh Prince incarné par Will. Toutefois selon une déclaration de l’animateur radio Corey Holcomb la compagne de Will Smith aurait fantasmé une liaison avec Shakur.