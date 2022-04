The Game tacle 6ix9ine qui réplique avec une réponse cinglante.

Ca continue de chauffer entre The Game et 6ix9ine ! Tekashi 69 a surpris tout le monde après la rumeur annonçant qu’il est fauché, il s’est affiché en train de venir en aide financièrement à des familles démunis en distribuant de l’argent mais Jayceon Terrell Taylor de son vrai nom pense que tout cela n’est qu’une mise scène et met en doute cette générosité.

6ix9ine offre de l’argent à des pauvres, The Game n’y croit pas

« Rappelez-vous hier, je vous ai dit que j’allais essayer de donner 50.000 $ par semaine à quelqu’un de manière complètement aléatoire. Eh bien aujourd’hui, j’ai un million de dollars pesos qui équivaut à 50.000 $ » a commenté 6ix9ine en distribuant 50 000 dollars à une famille pauvre au Mexique avant d’ajouter, « Je suis sur le chemin de l’aéroport, je quitte le Mexique. Je me suis arrêté ici, c’est comme ça que les gens vivent ici au Mexique dans ces conditions. Nous allons donner 1 million de pesos à cette famille ».

Dans une seconde vidéo le célèbre rappeur aux cheveux colorés donne sur le bord de la route des liasses de billets à une autre famille en train de vendre des fleurs. « J’allais dépenser 20.000 la nuit dernière en boîte de nuit mais je n’ai pas pu le faire, mais je les ai dépensés pour quelque chose de mieux. (..) Les petites choses de la vie comptent plus que jamais maintenant » explique-t-il.

Un élan de bonté qui a interpellé The Game en le traitant de menteur « Que des conneries. Fuck cette balance. » dans les commentaire de la publication. 6ix9ine a immédiatement répondu avec un gros tacle en référence à l’ancien manager de son rival avec qui il s’est associé, « Suce ma b**i, ringard ruiné. Wack 100 ne peut plus faire d’argent avec la carrière que tu as eu en 2003, donc t’es en colère après moi. ».

