Booba réagit aux critiques du retour de Shay et démolit son frère

Le frère de Shay a pris très cher !

Le grand retour de Shay n’a pas laissé indifférent son ancien mentor Booba qui avait exprimé son impatience à l’annonce de la sortie de son nouveau single il y a quelques jours. Le DUC avait déploré avant cela la possible fin de carrière de la rappeuse Belge en mettant une part de responsabilité contre son frère, le producteur Le Motif, cette fois-ci il a remis une couche sur les critiques contre le titre « DA ».

« Envoi le son en DM arrête de faire la meuf » avait demandé Booba à Shay sur la mise en ligne du teaser de son nouveau clip pour présenter son retour dans le game attendu depuis la sortie en mai 2019 de son deuxième album nommé Antidote. En effet après la parution de cet opus, elle s’est fait discrète avant de réapparaitre sur les réseaux le mercredi 13 avril 2022 avec la bande annonce de « DA » qui devrait laisser présager la préparation d’un nouvel opus.

Booba accuse Le Motif responsable des critiques négatives

Depuis ce vendredi le single est disponible en streaming et son clip sur Youtube totalisant plus de 300 000 de visionnages. Mais la chanteuse a fait face à plusieurs commentaires négatifs sur les réseaux par rapport à cette nouvelle chanson notamment concernant les paroles ce qui a interpellé Booba.

Certaines critiques n’ont pas échappé à Kopp et il a réagi tout en plaçant un tacle contre le frère de Shay, le Topliner Le Motif. « Tu vois, c’est de ta faute ça. Au lieu de devenir Youtubeur et pi**er sur ta meuf t’aurais dû aider ta sœur, vous n’écoutez pas« a-t-il commenté en postant une capture d’écran des paroles du titre « DA » tout en mentionnant le producteur qui n’a pas répondu. L’ancien membre du groupe Lunatic a ensuite poursuivi avec le screen d’un tweet avec le message, « Shay et son frère en studio : je pense que le son est Nul non ? oui on est d’accord, mais j’ai pas de talent on fait comment ? Tkt sœurette, mets toi a poile dans le clip ca fera l’affaire. ». « Le Motif, à cause de toi !« a mis en légende Booba avant de poster une vidéo de TikTokeur qui affirme l’ancienne rappeuse du 92i s’est inspirée de Cardi B pour son retour.