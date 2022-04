Diam’s officiellement de retour

Diam’s est l’une des légendes du rap français et après une dizaine d’années d’absence elle refait parler mais pas pour son actualité musicale. L’ancienne rappeuse sera à l’affiche du prochain Festival de Cannes prévu le mois prochain pour présenter un documentaire baptisé Salam, c’est la média Brut qui vient de révéler l’information dans un communiqué descriptif ce de projet.

Le plateforme vient d’annoncer la nouvelle aux public, « BrutX est fier de vous annoncer la projection en avant-première mondiale et en séance spéciale au Festival de Cannes du film documentaire Salam, écrit et réalisé par Mélanie Diam’s, Houda Benyamina et Anne Cissé » peut-on lire sur la publication concernant de documentaire réalisé en partenariat avec Brut qui devrait être très attendu par les fans de Diam’s.

Avant ce communiqué, le journaliste Augustin Trapenard avait prédit la préparation de ce documentaire en déclarant dans l’émission Boomerang sur France Inter le retour de l’ex-rappeuse sur le devant de la scène. « Une rumeur folle électrise le 7e art. On murmure que de nouveaux films pourraient être ajoutés à la sélection officielle. Dont un documentaire inédit signé par la reine de toutes les reines. Le diamant de tous les diamants. L’ancienne rappeuse Diam’s en personne. », avait-il assuré. Pour le moment la date de sortie de Salam n’est pas connue et dans ce documentaire Diam’s se confesse au sujet de « la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’Islam. Elle révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire », la reportage va retracer son parcours et elle va se livrer face caméra.