Ninho : Kylian Mbappé lui adresse un message fort

Ninho possède un soutien de taille, Mbappé !

Après avoir obtenu il y a quelques jours la certification de triple disque de platine avec son dernier album « Jefe » qui cumule désormais plus de 300 000 ventes, depuis le début d’année Ninho est reparti en tournée pour défendre sur scène les morceaux de cet opus devant ses fans et Kylian Mbappé a tenu à lui faire passer un message pour son « Jefe Tour ».

Ninho et Kylian Mbappé ne cessent d’impressionner ces dernières années le public chacun dans son domaine. Le jeune rappeur de 26 ans est devenu le recordman des certifications en France et connait une ascension fulgurante en enchainant les succès avec des chiffres de ventes affolants en entrant dans l’histoire du rap français. L’attaquant du PSG est de son côté l’un ou même selon certains le meilleur joueur du monde actuellement. Il est actuellement en-tête du classement des buteurs de ligue 1 avec 24 réalisations ainsi que du classement des passeurs avec 15 passes décisives et vient de fêter un nouveau titre de champion de France avec le club Parisien.

Vrai reconnait vrai

La popularité de Ninho a désormais pris une telle ampleur que même les meilleurs joueurs de la planète ne restent pas indifférents à sa musique comme vient de le prouver Kylian Mbappé en lui faisant passer une dédicacé afin de leur soutenir dans sa tournée. « Force à Ninho et Tito pour la tournée, voilà vous allez être bien protégés. Prenez soin de vous, ciao ciao ! » a déclaré le champion du monde Français pour apporter sa force à N.I dans une vidéo que ce dernier a relayé sur son compte Instagram, visiblement ravi de ce message de l’attaquant Parisien.