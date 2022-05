Booba commente le retour de Diam’s avec une réaction surprenante

Le Duc donne de la force à l’ancienne rappeuse

Comment souvent Booba s’est immiscé dans l’actualité rap du moment pour faire part de son avis personnel mais cette fois-ci il a surpris tout le monde en saluant l’annonce de la sortie d’un film consacré à la carrière de Diam’s alors que Kopp avait pourtant clashé l’ex-rappeuse en 2007 sur son single « Le D.U.C. ».

Il y a quelques jours, Brut a confirmé la rumeur du retour de Diam’s mais sur le grand écran et non en musique avec un documentaire retraçant son parcours. Une information à laquelle Booba vient de réagir sur le compte Instagram d’OKLM pour exprimer sa satisfaction face à cette nouvelle. Toujours aussi moqueur sur Instagram, B2O a tout d’abord relayé le communiqué avec une mélodie chantonnant « On s’en bat les coui**es » avant de s’exprimer plus clairement à ce sujet.

Booba soutient Diam’s

Booba a partagé le message de Diam’s dans lequel elle s’exprime concernant le choix d’avoir accepté la réalisation de ce documentaire sur son parcours, « J’ai été touchée que l’on s’intéresse à mon parcours, mais il m’était impossible de laisser des inconnus parler à ma place… Alors j’ai repris la plume » peut-on notamment lire dans cette publication. «”Que l’on s’intéresse”… “On”, c’est un grand mot, t’as capté» a réagi le DUC avec ironie avant de lui adresser un message de respect en assurant qu’il plaisante, « Je plaisante, FORCE« .

L’interprète de Rapti World a donc conclu en apportant de la force à l’ancienne rappeuse qu’il avait piqué sur le morceau « Le D.U.C. » extrait de la mixtape « Autopsie Vol.2 » avec la célèbre punchline, « Les né*ros sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik« . Diam’s et Sinik étaient à cette époque parmi les plus gros vendeurs de disque en France, cette phrase avait d’ailleurs lancé le clash avec le dernier nommé. Aujourd’hui Booba semble donc avoir apaisé son hostilité envers Mélanie Georgiades de son vrai nom et a décidé de relayé l’information de ce retour.