Koba LaD avoue préférer Xbox en plein live Playstation et cela lui a posé quelques problèmes

Koba LaD, le roi de la gaffe !

La séquence insolite a refait surface sur la toile suite à une interview de Koba LaD dans laquelle il confie avoir eu quelques petits problèmes ensuite. En 2020 en pleine opération de marketing pour PlayStation, invité dans une session de live « Call of Duty : Cold War », le nouveau petit ami d’Astrid Nelsia a fait la promotion du concurrent de Sony en direct, la console de Microsoft, Xbox.

La scène a eu lieu peu après la sortie de l’album Détail de Koba LaD. Les steameurs Michou et Inoxtag ont réuni un gros casting avec le rappeur français du « Bât 7 », SCH et Naza pour un live sponsorisé par Playstation pour faire une partie du jeu d’Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War sauf que l’interprète de « Daddy Chocolat » a fait la publicité du principal concurrent de la marque japonaise en exprimant en tout décontraction sa préférence pour une autre console, la Xbox, le tout sous les fous rires de ses compères.

« Mais moi je suis plus à l’aise sur la Xbox et c’est compliqué wesh. Moi je joue qu’à la Xbox, t’es fou la Play frère…« avait affirmé Koba LaD en direct lors cette session pour la Playstation 4 face aux visages gênés de ses acolytes par la maladresse du rappeur français. Lors d’une interview avec le média Raplume en compagnie de Bolémvn, il est revenu brièvement sur cette anecdote avec le sourire en confiant qu’il a eu quelques petits soucis à cause de ses propos car cet événement promotionnel était sans doute rémunéré par Sony mais que le problème s’est rapidement réglé.