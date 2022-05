Une Tour Eiffel bleu-violet pour PNL ? On a la réponse

Les fans s’impatientent du retour de PNL ! Certains Parisiens se sont étonnés des couleurs affichées par la Tour Eiffel dans la nuit du jeudi 28 avril eu vendredi 29 avril et ont espéré y voir un signe d’un nouveau coup marketing des deux frères Ademo et NOS qui vont débuter une tournée dans toute la France à partir de ce mercredi 4 mai au Zénith de Lille.

Depuis la sortie du troisième album du groupe « Deux frères » le 5 avril 2019, Ademo et NOS se sont fait discrets dans le rap game. La tournée du duo initialement programmée en 2020 a été reportée à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire mais va enfin débuter ce mois-ci. Pendant cette attente les auditeurs de rap français n’ont pas manqué d’identifier le moindre signe d’un éventuel retour d’Ademo et NOS en espérant notamment la sortie d’un nouveau titre ou d’un album. La semaine dernière lorsque la Tour Eiffel s’est illuminée des en bleu et en violet cela a rapidement intrigué les fans de PNL.

Le retour de PNL attendu par les fans

En effet le groupe parisien a un passif avec le célèbre monument depuis le tournage du clip événement « Au DD » mis en images sur la Tour Eiffel et dont le clip cumule plus de 200 millions de visionnages. « Apparemment la Tour Eiffel était de cette couleur la nuit dernière.. PNL ??? EST-CE VOUS ? » s’est notamment étonné une page Twitter très suivie de la communauté des fans de PNL en s’imaginant un nouveau coup de com’ retentissant, la rumeur a agité Twitter pendant plusieurs heures. « Hier, dans la nuit, la Tour Eiffel était colorée… aux couleurs de la tournée de PNL. Simple coïncidence ou gros coup de com’ à venir ? » a également tweeté le média Rap Plume alors que le même jour une voiture Tesla aux couleurs de PNL a été aperçue en Picardie avec l’inscription « PNL LIVE 2022 » pour démarrer la communication de la tournée.

Malheursemment pour les fans l’explication sur les couleurs de la Tour Eiffel est tombée, cela n’a rien à voir avec le groupe de rap français, c’était pour un tout autre événement, le 30ème anniversaire de Disneyland Paris. L’hymne « Un monde qui s’illumine » du parc a résonné aux pieds du monument avec la présence de Mickey pour le tournage d’un clip afin de célébrer les 30 ans du parc.

