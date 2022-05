Drismer snobé par les rappeurs ne supporte pas les insultes contre Booba

Drismer ne veut pas clasher Booba

C’est le nouveau phénomène du rap français du moment, le duo PCN et Drismer. Ce dernier cité a récemment déploré le fait d’être snobé par les autres rappeurs français avant d’être interpellé par le tweet d’un internaute lui suggérant d’insulter Booba pour faire le buzz ce qu’il a catégoriquement refusé.

Depuis le mois de mars, Drismer et PCN continuent de faire le buzz. C’est suite au freestyle Bintou publié sur Twitter qui cumule des millions de vues que les deux jeunes artistes ont tout explosé. Le duo a ensuite enchainé les freestyles avec Dora, Po Po Po, PS5 ou encore Frère Jack, ils ont également fêté la signature en maison de disque chez Sony Music France et ont été invités la semaine passée dans le Planète Rap de Vegedream.

S’attaquer à B2O ? Tout sauf ça !

Les deux rappeurs ont obtenu le soutien de l’auteur du tube « Ramenez la Coupe à la maison » suite au coup de gueule de Drismer. « Aucun rappeur nous calcule ça me foudroie on se prend que des vents c’est trop nul le rap en France. Comme on est la relève de PNL on fera pas de feat c’est décider » a-t-il récemment déploré. « Passez quand vous voulez » avait répondu Vegedream avant de leur proposer de venir à Skyrock dans l’émission animée par Fred Musa. Après ce passage radio, l’interprète du freestyle Bintou a commenté, « De Twitter à Skyrock on la fait et ça c’est grâce à vous merci vous avez réalisé mon rêve. Ce soir on a envoyé un message à tous le rap français j’espère que vous avez compris. Il nous reste exactement 167 freestyle en stock on est pas prêt de s’arrêter je vous le dis ».

Avant ce passage à Planète Rap, un internaute a fait une proposition à Drismer pour lui demander d’insulter Booba lorsqu’il a publié un cliché de lui en compagnie de son compère PCN avec le message « La relève du rap français au Planète Rap de Vegedream ce soir ». « RT si Booba c’est un FDP » a réagi un Twittos, « Ça je peux pas retweet par contre tous sauf ça les gars » a répliqué le jeune rappeur.

Twitter fait des miracles c’est réel on arrive Vegedream merci 🙏❤️‍🔥 https://t.co/x3mkqlk6A5 — Drismer Chez Sony ✍️ (@drismer92320) April 26, 2022