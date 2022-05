Nasdas enflamme la toile en révélant le code de sa CB puis se fait accuser d’anarque

Des stats incroyables pour la bonne action Nasdas finalement accusé d’arnaque !

Suivi par plus de 3 millions d’abonnés sur Snapchat, Nasdas a faire un énorme buzz cette semaine se retrouvant en Top des Tendances sur Twitter après avoir révélé publiquement le code d’une carte bleue avec le somme de 15 000 euros dessus afin de faire des cadeaux à ses fans sauf qu’il s’est ensuite criblé par les critiques d’avoir mis en place une arnaque.

1 million de vues en 10 minutes, le buzz est phénoménale

Très actif sur les réseaux, Nasdas s’est offert un nouveau coup de buzz. A la veille de l’Aid el Fitr, Nasser Sari de son vrai nom a eu une idée étonnante en dévoilant à ses abonnés les numéros d’une carte bleue crédité du montant de 15 000 € en proposant aux internautes de l’utiliser pour faire des achats plafonnés au montant de 250 €. Le coup de buzz a réussi et l’influenceur a suscité un énorme engouement de la part du public avec son opération. En seulement une minute sa vidéo a été visionnée 100 000 de fois avant de battre tous les records avec un million de visionnages en 10 minutes ce qui constitue un record sur Snapchat.

Sauf cette démarche a causé des problèmes sur certains sites de vente en ligne comme Amazon et Shein mais une partie des internautes ont tout de même pu passer les commandes sauf que lendemain ils ont été informés de l’annulation de la transaction car le compte bancaire est bloqué. Plusieurs personnes se sont agacées de la situation et ont dénoncé une arnaque à la carte. Nasdas s’est ensuite justifié en affirmant que la célèbre entreprise de commerce en ligne a causé ce blocage et qu’il n’est pas fautif. En effet Amazon aurait consulté la banque avant validation des paiements sauf que les 15 000 € déposés sur le compte bancaire étaient déjà dépensés. Face au succès de cette opération, Nadas a confié vouloir la rééditer mais en augmentant la mise de départ.

Pnl 1 millions de vu en 24h, nasdas 1 millions de vu en 10 minutes fin de la vanne. pic.twitter.com/TsufN25puQ — Natchoum 🪁 (@Natchoumm) May 2, 2022