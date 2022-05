PNL fait passer un message qui intrigue

Ce mercredi soir le groupe Parisien, PNL formé des deux frères Ademo et N.O.S va enfin faire son retour sur scène. En attendant le duo a posté un message adressé aux fans pour donner quelques nouvelles et faire monter la pression.

Après la fausse rumeur la semaine dernière de l’illumination de la Tour Eiffel aux couleurs de la tournée de PNL suite à des lumières des couleurs bleu et violette qui sont apparues sur le célèbre monument mais qui n’était finalement que la réalisation d’un clip promotionnel des 30 ans de Disneyland, Ademo et N.O.S sont enfin sortis du silence alors qu’ils avaient disparu de la circulation depuis des longs mois.

C’est à l’occasion du début de leur tournée 2022 qui a été d’ailleurs reportée plusieurs fois en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19 que Tarik et Nabil Andrieu ont décidé de s’exprimer avec un communiqué relayé sur les réseaux. « Le vent est bon. Et la direction que l’on a choisi nous amène à prendre des jolis chemins. Tous très colorés et parfois très sombres. Mais le vent est bon. Et on va profiter du vent tous ensemble. Bonne fête de l’Aïd à tous, TOUS ! Heureux de vous retrouver pour la première date de notre tournée à Lille. On arrive si Dieu veut. » décrit le message de PNL avant leur grand retour devant le public Lillois ce soir.

Une tournée qui prendra fin à Paris avec 4 dates programmées du 23 mai au 27 mai 2022 alors que cette déclaration a intrigué les internautes qui espèrent désormais quelques surprises pendant cette série de concerts ou encore l’annonce d’un prochain album à venir.