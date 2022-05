PNL : les fans d’Ademo et N.O.S arrivent 10 heures à l’avance au concert

Les fans de PNL sont impatients

La pression monte avant le retour sur scène d’Ademo et N.O.S, les plus grands fans du groupe Parisien sont prêts à tout pour voir de près les deux rappeurs dès ce soir à l’occasion de la première date de la tournée. Sur les réseaux un fan s’est même affiché 10 heures avant le début de l’événement face Zénith de Lille en train d’attendre le début du show.

Plus de trois ans après la sortie de l’album Deux Frères, PNL va enfin pourvoir présenter sur scène les extraits de ce projet avec plusieurs dates de concerts dans les prochaines semaines dont une première ce soir dans le Nord de la France à Lille. Afin d’être aux premières loges du spectacle pour apercevoir de prêt Tarik et Nabil Andrieu, certains fans sont déterminés à prendre leur mal en patience pour avoir la meilleure place. En effet, ce matin un internaute au pseudonyme de TheWireee57 a lancé un direct dès 9h devant la salle Lilloise dans le but de réussir a avoir une place dans la fosse juste devant la scène.

10 heures d’attente pour être au plus prêt d’Ademo et N.O.S

L’idée de ce fan qui est arrivé avec dix heures d’avance devant le Zénith de Lille pour assister au retour de PNL aux premières loges peut paraitre amusante mais son initiative démontre l’engouement que vont engendrer les concerts de PNL car la fil d’attente de chaque date devrait se remplir rapidement avant le début du spectacle tant attendu par les auditeurs de rap français. En effet Ademo et N.O.S sont absents de la scène musicale depuis des nombreux mois, le duo a simplement communiqué un message sur les réseaux cette semaine laissant présager quelques surprises sur scène pour mettre le feu dans les différents Zenith de France.

