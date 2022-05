Ninho : un fan se loupe totalement sur un salto arrière pendant un concert

Un fan de Ninho s’est tapé la honte de sa vie !

Après l’énorme succès de son dernier album « Jefe » certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 ventes, Ninho a retrouvé son public à la mi-avril pour le début de sa tournée « Jefe Tour » et interpréter sur scène les titres extraits de son dernier opus. L’un des récents concerts de N.I ne s’est pas tout à fait passé comme prévu pour un fan qui a raté un geste acrobatique.

En pleine ascension dans sa carrière Ninho connait un nouveau succès avec Jefe même s’il a déploré en début d’année son absence systématique à la cérémonie des Victoires de la musique alors qu’il est pourtant l’un des plus gros vendeurs de disques en France et qu’il détient notamment le record du nombre des certifications de singles (Or, Platine et Diamant). « Si j’étais invité, peut-être que je les regarderais. J’ai vendu 1,6 million d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne une Victoire de la musique ? Si vous avez un ami là-bas, dites-lui que ce n’est pas normal. » s’était-il agacé à ce sujet.

Une acrobatique raté

« Ce sont les Victoires de la musique qui nous ont virés. On attend des coups de fil, mais ils ne viennent jamais. Peut-être qu’ils arriveront à la fin de notre carrière, pour récompenser le tout. Ce n’est pas notre monde parce qu’on en est exclus. Je ne sais pas quel document il faut donner pour être accepté (…) Orelsan, qui est carrément mon ami, a le papier pour y aller. Le fait qu’il vienne de Caen, c’est peut-être ça la différence. L’Île-de-France n’est peut-être pas conviée » avait déclaré Ninho pour dénoncer son boycott de cette cérémonie dans une interview pour Le Parisien.

Cela n’empêche pas Ninho d’être de plus en plus populaire avec des concerts complets et même le soutien de Kylian Mbappé pour sa tournée pendant laquelle certains fans n’hésitent pas à faire le spectacle. Lors d’un show du rappeur français, le public dans la fosse s’est écarté afin de permettre à des spectateurs de réaliser des saltos au milieu de la foule. Dans une séquence partagée par des internautes un fan s’est totalement loupé en retombant sur le ventre avec le visage face au sol. Heureusement plus de peur que de mal pour le jeune qui s’est rapidement relevé.