Ninho reçoit une plaquette de cannabis d’un fan en plein concert

Une scène surréaliste en plein concert de Ninho !

Décidément les derniers concerts de Ninho donnent vraiment lieu à des séquences insolites ! Après le récent concert qui s’est mal terminé pour un fan du jeune rappeur français avec un salto arrière raté et UNE chute douloureusement, un autre fan a fait un cadeau inattendu à N.I pendant sa performance sur scène mais cela ne l’a pas troublé.

L’étonnant cadeau n’a pas affecté le show de N.I

Suite à son dernier album Jefe qui a réalisé des chiffes de ventes incroyables et qui se dirige vers une nouvelle certification de disque de diamant pour Ninho même s’il devra encore patienter plusieurs mois pour atteindre le seuil des 500 000 ventes (300 000 actuellement), il devrait encore réussir à franchir ce cap comme avec ses deux précédents album « Comme Prévu » et « Destin ». En attendant l’interprète de « Lettre à une femme » poursuit sa tournée nationale pour interpréter ses classiques et ses derniers tubes devant son public sauf que dernièrement il a fait face à une situation assez surréaliste.

En effet Ninho était récemment de passage à Toulouse pour un concert de sa tournée et alors qu’il était sur scène en train d’interpréter un de ses morceaux, un spectateur a lancé un cadeau surprenant à son idole, une plaquette de cannabis placé dans un emballage en plastique. Un témoin de la séquence a filmé la séquence avant de partager la vidéo sur Tik Tok qui est rapidement devenue virale sur les réseaux. N.I n’a pas été perturbé par cette offrande et a poursuivi tranquillement sa prestation sans réagir alors qu’un membre de son équipe a rapidement récupéré le paquet pour l’enlever de la scène.