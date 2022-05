Vald accusé par Booba de tout faire pour éviter leur confrontation aux Francofolies en le déprogrammant

La rencontre physique entre Vald et Booba risque d’être mouvementée

Le festival des Francofolies le 15 juillet prochain devrait être très animé avec la programmation des rappeurs SCH, Ziak, Vald et Booba ce jour-là. En effet depuis plusieurs semaines B2O et le V sont en clash et ils devraient se croiser lors de cette 37ème édition du festival programmé à la Rochelle. Le DUC de Boulogne a déjà averti son rival que cela pourrait chauffer s’ils se retrouvent tous les deux en face à face.

Dernièrement Booba avait menacé de gifler Vald comme Will Smith après la scène de la baffe de l’acteur américain adressée à Chris Rock pendant la dernière cérémonue des Oscars en relayant sur les réseaux une photo de la fameuse séquence avec un message d’avertissement. « Vald t’es prêt pour la remise des oscars aux Francos ? » avait-il commenté en faisant référence à cette date de leur concert aux Francofolies pour faire passer un gros coup de pression au rappeur du 93 qui n’avait pas réagi publiquement à cette provocation.

J’vais pas te frapper assure B2O

Depuis la sortie de l’album « V » de Vald, les deux rappeurs sont embrouillés notamment car Booba reproche à son nouvel ennemi d’avoir triché sur les chiffres des ventes de son dernier opus certifié de disque de platine en 23 jours. Sullyvan avait décidé de répondre à Kopp et ils ont eu des nombreux échanges virulents sur les réseaux avant que l’artiste originaire d’Aulnay ne décide de rester silencieux aux dernières attaques. B2O vient de relancer le clash en affirmant que le V tente de le déprogrammer de la 37ème édition du festival des Francofolies pour éviter une confrontation.

« T’es prêt pour les Francos? J’ai vu que vous essayez de me faire annuler de l’évènement? Mais pourquoi? J’vais pas te frapper je veux juste discuteeyyyy! On peut plus discuter? On se parle on se serre la main et on clos le dossier. Tu viens avec Roger? » a déclaré Booba sur Twitter en s’en prenant une nouvelle fois au père de Vald avec une copie d’écran de son supposé profil sur le réseau social et la description « Roger, 59 ans, agriculteur de Poitou-Charentes, je suis pas raciste car le racisme est un crime et le crime c’est pour les n**** » alors qu’il l’avait déjà accusé d’être raciste auparavant.

Pour le moment Vald n’a pas fait de commentaire à cette révélation de Booba sur cette éventuelle éviction des Francofolies et il figure toujours dans la liste des artistes présents à la programmation de l’événement.