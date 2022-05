Drismer et PCN, c’est fini !

Drismer et PCN se séparent déjà

Alors qu’ils font le buzz sur les réseaux depuis plusieurs semaines suite notamment au succès de freestyle Bintou, le duo Drismer et PCN est le nouveau phénomène du moment dans le rap français avec un concept de freestyles insolites comme avec les reprises de Frère Jack ou de Dora mais c’est malheureusement pour les fans déjà la fin du groupe.

Après avoir célébré la signature de leur contrat avec Sony Music et avoir poussé un coup de gueule sur le refus des rappeurs français de collaborer avec eux leur permettant d’être invité au Planète Rap de Vegedream, Drismer et PCN viennent de révéler qu’ils se séparent déjà. Les deux rappeurs sont adressé des messages pour se féliciter de cette réussite et se souhaiter une bonne continuation.

« PCN, lance-toi en solo, tu as une longue et grande carrière devant toi. Laisse-moi avec les petits du quartier continuer à faire rire le peuple. Ça va trop me manquer. » a déclaré Drismer sur Twitter demander à son acolyte de se lancer dans une carrière en solo. « Merci d’avoir lancé ma carrière Drismer. Occupe-toi de Salwa elle a besoin de toi t’es un génie, je ne t’oublierai jamais mon reuf » a répondu PCN pour remercier son compère qui devrait donc se mettre en retrait. Le duo vient tout même d’offrir une dernière vidéo au public avec le freestyle « Beldia » qui cumule un peu plus de 200 000 en moins de 24 heures.

