Médine fait passer un message aux fans qui n’achète pas son album

« Même Cheez Nan a vendu plus que moi… », le coup de gueule de Médine

Ce vendredi 13 mai, Médine va faire son retour dans les bacs avec son huitième album solo de sa carrière intitulé « Médine France ». Un projet de 14 titres sans aucun featuring pour lequel le rappeur du Havre a déploré un manque d’engouement de ses fans suite au lancement des précommandes. Pour le moment le public ne répond pas vraiment présent.

Très actif sur Instagram où il devenu populaire en filmant son quotidien avec sa famille, Médine est suivi par plus de 600 000 internautes sur le réseau social et n’hésite pas à dire ouvertement ce qu’il pense notamment comme lors des élections présidentielles en exprimant son soutien envers Mélenchon au premier tour puis pour Macron au second afin de faire barrage contre Marine Le Pen. Récemment il s’est agacé contre ses fans, après la sortie fin mars du premier extrait de son nouvel opus avec le single éponyme au projet « Médine France« , la précommande de cet opus a également été lancée.

Le rappeur Havrais lance un appel à ses fans

A quelques jours de la parution de son album, Médine continue d’en assurer la promotion dans les médias et sur ses réseaux sauf que ses fidèles supporters se font discrets de quoi l’agacer. « J’en appelle aux convaincus, le soutien c’est maintenant. Faites pas les aveugles. Je vous envois du bois depuis 20 piges » a-t-il déploré dans une story avant de comparer le nombre de ses vues avec les précommandes. « En 5 minutes, vous êtes déjà 5000 à avoir vu cette story. Si vous sortez d’ici sans avoir précommandé vous êtes des demi-convaincus (oui c’est de la vente forcée) » avant d’ajouter « 3 commandes de plus alors que vous êtes 13 000, woullah vous me respectez pas« .

« 9 commandes de plus alors que vous êtes 20k à avoir vu la story en 20 minutes. Vous méritez que j’annule la sortie zeubé. Même Cheez Nan a vendu plus que moi avec son livre de mer*e » a enchainé Médine très remonté avant de conclure, « En DM vous me dites n’importe quoi pour justifier votre pingrerie : j’ai pas de lecteur K7 / je voulais le vinyle / c’est la fin du mois / mon daron il est partie avec la caisse / les t-shirts ils taillent comment… Je vais pull up le bail et allez faire influenceurs, que des codes promo dans vos gueules toute la journée. Je vais prendre des plaides et des faux airpods tfou ».