Damso sur son départ fin 2022, « Partir pour mieux revenir ou jamais revenir »

La fin de carrière se précise pour Damso

Le doute continue de planer sur la retraite de Damso qui a évoqué le sujet à plusieurs reprises, le rappeur Belge laisse toujours ouverte la possibilité de mettre un terme à sa carrière en fin d’année et vient de s’exprimer à ce sujet.

Après avoir reçu les remerciements de Booba suite à la certification de single de diamant pour « Paris c’est loin », Damso a accordé une interview au média Belge RTBF dans laquelle il s’est exprimé sur son avenir dans le rap avec une mauvaise à ses fans. « Ah la Nation… Que dire à part merci. Une grosse année avant le départ, puisse dieu vous bénir, on se voit bientôt avec tous les comptes fans, on va fêter » avait récemment déclaré sur les réseaux en annonçant son concert à l’AccorHotels Arena de Paris de quoi confirmer que Dems envisage bien de stopper la musique.

Le rappeur Belge joue avec les nerfs de ses fans

« Je me rend compte de la persévérance en fait. Après toutes ces années, il y a eu quand même beaucoup de choses, et je retiens la persévérance. Faut jamais rien lâcher. » a expliqué Damso à la radio-télévision belge de la Communauté française avant d’ajouter « Et si moi-même j’aime plus ce que je fais, qu’est ce que je fais ? C’est ça la question. Il faut un équilibre. Partir pour soit mieux revenir ou ne jamais revenir mais il faut que je puisse toujours aimer ce que je fais comme ça je peux transmettre de l’amour. Si j’aime plus ce que je fais, la balance est pas correct je trouve. ».

Cette pause évoquée dans différentes déclarations et programmée pour la fin d’année 2022 pourrait s’avérer être définitive mais si pour le moment la décision n’est pas encore fixée.