En plein live, une candidate de télé-réalité se fait voler son sac Hermès à 100 000 €

La candidate de la téléréalité Mélanight a décidé de diffuser la photo de son voleur après s’être fait dérober son sac Birkin de Hermès pendant qu’elle était chez son coiffeur, un intru a subitement pénétré dans le salon coiffure pour prendre l’objet et partir en courant.

Comme les montres et les bijoux de luxe, les sacs peuvent attirer les convoitises des voleurs qui sont prêts à tout. Connue pour sa participation à Bachelor en 2016, Mélanight vient d’en faire l’expérience avec son sac Birkin d’Hermès pendant un passage chez sa coiffeuse, un individu a fait irruption dans l’établissement pour prendre l’objet dont les prix peuvent aller jusqu’à 500 000 euros pour certains modèles. « Les gars, il vient de m’arriver un truc de ouf ! Mon Birkin, mes clés, ma carte bleue ! J’en peux plus ! Même les clés de chez moi, on va me cambrioler. On m’a volé mon sac en live, c’est génial ! Espèce de clochard, fils de pu*e ! La tête de ma mère, tu vas être maudit à vie ! Comment on peut voler un sac wesh ? Sale clochard ! Je n’avais pas d’espèce dans mon sac !!! Carte en opposition maintenant. À quoi ça sert de l’avoir volé ??? Mon sac ! Tu vas le vendre sans facture ? Sans certificat ? Sans R ? Meurs avec mon sac ! Sale voleur ! » a-t-elle déclaré en larmes après cette mésaventure.

L’influenceuse a ensuite posté des photos de la vidéo de la vidéosurveillance de l’établissement pour dévoiler le visage du voleur avant d’afficher le procès-verbal de sa plainte. « Comment j’ai le seum. Une journée est passée, 18 heures est arrivé, mon sac n’est plus, ma voiture, j’ai pas la clef, je reviens chez moi à pied, j’ai pas de clef, et j’attends maman, c’est génial » a-t-elle commenté avant de s’exprimer dans l’émission TPMP invitée par Cyril Hanouna.

