6ix9ine ridiculise totalement Young Thug

Comme à son habitude 6ix9ine n’a pas manqué l’occasion de s’en prendre à Young Thug après son arrestation ainsi que celle de Gunna et 26 membres du label Young Stoner Life Records en se moquant du rappeur américain suite à cette affaire qui fait la Une de la presse depuis quelques jours.

Suite à l’arrestation de Young Thug, 6ix9ine en a profité pour le troller

En début de semaine le FBI a mené une opération d’envergure contre les membres du label YSL de Young Thug. Aucune information n’avait filtré sur ce dossier avant l’interpellation de Jeffery Lamar Williams de son vrai nom qui encourt la prison à vie face aux lourdes charges à son encontre. Il est sous le coup de plusieurs accusations tel que meurtre, vol à main armée ou encore participation à des activités criminelles de gangs de rue, au total le YSL serait lié à une cinquantaine d’assassinats. Cette situation a fait le bonheur de 6ix9ine qui comme souvent sans aucun respect s’est amusé de cette inculpation contre le rappeur d’Atlanta alors qu’il a lui même connu une telle mésaventure avant de collaborer avec la justice pour obtenir une remise de peine en livrant les noms des membres de son ancien gang.

« Maintenant, le frère peut être lui-même« commente 6ix9ine en faisant référence au sort que risque de subir en prison Young Thug en postant une photo de ce dernier avec du rouge à lèvre sur la bouche. Tekashi 69 poursuit avec deux autres clichés de l’artiste originaire d’Atlanta vêtu d’une jupe sur le premier puis d’une robe sur le second ainsi que la légende « OK, j’ai fini, liberté pour la soeur… Je veux dire le frère« . Daniel Hernandez conclut ses moqueries avec une vidéo de l’auteur de « Best Friend » qui questionne où sont les hommes avec la réponse « Il y a plein d’hommes là-bas » en parlant de la prison.

6ix9ine n’a visiblement pas digéré les agissements de Young Thug à l’époque de son incarcération lorsque ce dernier avait parié la somme de 5 000 dollars qu’il balance son gang.