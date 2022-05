Soso Maness rassure les fans après sa vidéo de l’accident avec un clip incroyable

Soso Maness balance un clip surprise avec Dinos, c’est une dinguerie !

Après avoir fait le buzz avec une courte vidéo dans laquelle Soso Maness et Dinos semblent se filmer en plein accident de la route, les deux rappeurs ont rassuré, la séquence est issue du tournage de leur collaboration sur le morceau « A l’aube » dont le clip vient d’être mis en ligne.

Avec « Crépuscule » sorti fin avril, un morceau introspectif, universel et chargé d’émotions, Soso Maness annonçait un nouveau projet à venir, dans lequel il garde sa formule unique en se réinventant à chaque fois. On note à la fin du clip les mots « Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par l’obscurité de la nuit » et c’est avec ce texte que le rappeur Marseillais ouvre ce nouveau morceau « À l’aube » en featuring avec Dinos. Sur des sonorités de guitare, la plume et l’alchimie entre les deux rappeurs nous emmène de plus en plus profondément dans l’univers que va être le quatrième album d’interprète de Petrouchka.

Le temps qui passe et les choix de vie qui déterminent le parcours de chacun sont des sujets récurrents dans la musique de Soso Maness, ce titre en est une nouvelle fois la preuve. Ces deux dernières années, l’auteur du Zulba Cafew s’est placé comme un artiste incontournable du rap français, il a désormais au compteur deux disques d’or avec les albums Mistral et Avec le temps, un single de platine avec « So Maness » (42 millions vues sur Youtube) et un single de diamant avec « Petrouchka » (107 millions de vues sur Youtube).

« Les brozer tout va très bien. Clip dispo avec mon frero @dinospichichi clip réalisé par moi-même le premier de ma carrière. Merci à Dinos pour ce couplet incroyable sur une boum bap marseillaise Crépuscule Aube » a commenté Soso Maness sur son compte Instagram après avoir dévoilé son nouveau clip pour rassurer ses fans tout en présentant le making off de la vidéo.