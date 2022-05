Booba est une légende dans toute l’Europe affirme Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta encense le Duc

Il y a quelques semaines Booba a dévoilé un extrait de sa collaboration inédit avec Sfera Ebbasta. En attendant de découvrir ce morceau en commun entre les deux artistes, le rappeur Italien s’est exprimé sur le DUC de Boulogne à l’occasion d’une interview avec le média Raplume en ayant des propos très élogieux envers ce dernier qui devrait apprécier d’être proclamé comme étant une légende.

Très populaire en Italie en étant notamment suivi par plus de 3,8 millions d’abonnés sur Instagram ou encore près de 2 millions d’internautes sur Youtube, Sfera Ebbasta est principalement connu en France pour avoir travaillé en 2016 avec SCH sur le morceau « Cartine Cartier » extrait de l’album « Anarchie« . Il a décidé de récidiver l’expérience d’une connexion avec un rappeur français et cette fois-ci c’est à Booba de lui faire l’honneur d’avoir accepté l’invitation. Dans un entretien avec Raplume, l’artiste Italien a livré son avis sur l’ancien membre du groupe Lunatic.

« Je ne me rappelle pas comment on est entré en contact, je ne sais même pas. Quelqu’un a contacté mon photographe par mail en lui disant “je travaille avec Booba, faisons-le collaborer avec Sfera” et ça s’est fait » a-t-il décrit avant de faire monter la pression sur la sortie de leur titre commun en affirmant que c’est une dinguerie, « C’est dingue, tu verras« assure-t-il. « Booba est une légende. C’est une légende dans toute l’Europe. Si t’es un artiste hip-hop, tu viens d’Europe et t’es né dans les 20 dernières années… C’est une légende. “No Cap” » déclare ensuite Sfera Ebbasta sur B2O qui va sans doute valider cette déclaration le concernant.