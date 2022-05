Naza surprend les fans avec une impressionnante perte de poids

En attendant la sortie d’un prochain projet, Naza a surpris les internautes en affichant une photo sur son compte Instagram en dévoilant son impressionnante perte de poids ce qui lui a permis d’obtenir les éloges de ses abonnés sur le réseau social dans les commentaires de sa publication.

La perte de poids de Naza impressionne !

Depuis la sortie de son dernier album en date « Gros bébé » en 2020, le nouvel opus de Naza se fait attendre mais il a tout de même présenté quelques singles pour faire patienter ses fans comme avec les titres « Ma Play » en compagnie de KeBlack et Naps, « KSM », « Dose » ou encore plus récemment « Vie de rêve » accompagné d’Imen Es. L’auteur de « Loin De Moi » a tout de même livré quelques interviews ces derniers mois avec des anecdotes insolites comme lorsqu’un patron de boîte a refusé de payer son showcase et son moment le plus gênant de sa carrière avec un problème gastrique sur scène en plein concert. C’est sa dernière photo publiée sur Instagram qui a suscité des nombreuses réactions.

En effet Naza a partagé une photo de lui vêtu d’un tee-shirt noir et d’un pantalon bleu avec comme simple légende « Retour au source » tout en affichant sa nouvelle apparence physique, l’artiste a perdu visiblement plusieurs kilos en très peu de temps et a décidé l’afficher fièrement. Dans les commentaires du post les internautes lui ont adressé des centaines de messages de félicitations pour saluer cette transformation.