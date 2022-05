Rohff révèle son secret pour perdre 2 kilos en 1h30

La méthode Rohff fonctionne à merveille !

En plus de sa passion pour le rap, Rohff passe également beaucoup de temps à se maintenir en forme et à afficher ses performances sur ses réseaux sociaux. Dernièrement le rappeur du 94 a dévoilé aux internautes son programme sportif et comment il fait pour perdre du poids en seulement 1h30, une technique qui marche visiblement parfaitement.

Housni a pris l’habitude de partager ses séances de sport avec ses fans comme en 2020 lorsqu’il s’était filmé en train de courir sur un tapis de course avec comme objectif de parcourir 10 kilomètres en moins de 40 minutes en annonçant « 10 km en 41mn bon! on redescend sous les 40 incessamment sous peu. ». Âgé de 44 ans, Rohff est un adepte de la course à pied et avait même confié récemment s’être mis en difficulté pendant l’un de ses concerts en 2009 parce qu’il avait effectué un footing avec de monter sur scène, « Ce jour-là j’ai fait un footing avant d’y aller. Pour moi c’était stratégique, c’était une façon de dégager ma cage thoracique, préparer les poumons. Et je suis arrivé, j’étais fatigué. » avait-il révélé sur cette anecdote dans une interview dans l’émission Mouv’ Rap Club.

Il y a quelques jours, Rohff a montré à ses abonnés sur Instagram comment perdre rapidement du poids avec un programme sportif intensif en éliminant notamment 785 kcal en 45 minutes sur le tapis de course. Dans plusieurs storys, il a affiché son entrainement pour passer de 92kg à 90kg en moins de 2 heures en affirmant, « 92,3 kg au réveil, Adel je vais perdre 2 kilos je t’ai dis regarde » puis d’ajouter « Tout est faisable avec de la volonté et de la détermination… Me mettre dans le rouge, souffrir dans le sport, ma seule drogue ».