Rohff adresse un message touchant à Tony Yoka après sa défaite

À l’opposé de Booba qui a jubilé de la défaite de Tony Yoka sur le ring le week-end dernier, Rohff a décidé d’apporter sa force au boxeur français en lui adressant un message de soutien pour revenir encore plus fort et lui conseiller de se sévir de cette expérience pour se remettre en question afin de rebondir.

Rohff réagit à l’échec de Tony Yoka

Champion du monde en amateur et champion olympique des super-lourds dans la catégorie super-lourds, Tony Yoka s’est lancé dans une carrière en professionnel en 2017 et vient de subir sa première déconvenue en pro sur le ring de l’Accor Arena ce dimanche 15 mai 2022 face au Congolais, Martin Bakole. Il s’est fait dépasser par la puissance de son rival victorieux sur décision des juges et lui a rendu hommage après le combat. Cet échec marque un gros coup d’arrêt dans son ascension vers le titre mondial. « Dans la victoire comme dans la défaite il faut savoir garder la tête haute. Je vais souffler, reprendre des forces et me reconcentrer. Je ne me trouve pas d’excuses et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci à tous on se revoit bientôt. La chute n’est pas un échec… L’échec c’est de rester là où on est tombé » a-t-il commenté après sa défaite sur Instagram avant d’obtenir le soutien de Rohff qui vient également de révéler cette semaine son secret pour perdre 2 kilos en 1h30.

« J’imagine que c’est compliqué à 30 ans père de deux enfants, s’entrainer loin d’eux. Pas si facile de se reconstruire vite après une séparation récente tandis qu’un challenge comme Bakolé nous attend à Bercy. Je l’ai vu dans tes yeux Tony c’est les épreuves d’un homme, reprend le dessus, rapproche toi de Dieu, prend 5kg, réajuste ta boxe, let hand go. Plus de combinaisons, de crochets, de skills et ça va le faire tu connais ton métier, j’ai confiance. Cette défaite va déclencher ta meilleure version, force !« déclare Rohff via un message posté dans une story Instagram tout en mentionnant Tony Yoka qui devrait apprécier ce soutien.