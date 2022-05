Un fan croise Damso par hasard et l’épate avec un gros freestyle

Séquence magique entre Damso et un fan talentueux

Le TikTokeur El Gato a eu la chance de croiser pas hasard Damso en Belgique à Louvain-La-Neuve dans un bar nommé Bidule. Le rappeur Belge était de passage dans l’établissement le 10 mai dernier pour fêter ses 30 ans. Le jeune homme a profité de cette rencontre inattendue pour impressionner l’interprète du tube Macarena en improvisant un petit freestyle.

El Gato a eu la chance de tomber sur Damso en soirée et a donc immortalisé ce moment en prenant une photo avec son idole avant de sauter sur l’occasion pour tenter de faire le buzz en se lançant dans un freestyle. Il a commencé à kicker sans musique face à l’ancien membre du 92i et s’est fait remarquer avec sa performance dont il a ensuite partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, la séquence est même devenue virale sur la toile.

Le jeune homme a eu le droit aux félicitations de Damso et de ses amis pour sa prestation alors que le rappeur a récemment laissé planer le doute sur son avenir en évoquant une nouvelle fois une possible retraite fin 2022. « Partir pour soit mieux revenir ou ne jamais revenir mais il faut que je puisse toujours aimer ce que je fais comme ça je peux transmettre de l’amour. Si j’aime plus ce que je fais, la balance est pas correct je trouve. » a-t-il confié il y a quelques jours. En attendant plus de précisions sur ses projets dans les prochains mois, Dems va retrouver ses fans Parisiens du 14 au 17 décembre pour 3 concerts à l’Accor Arena de Paris.