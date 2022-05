PNL annonce un très mauvaise nouvelle...

De nombreux fans de PNL étaient déjà tassés devant la Halle Tony Garnier, à Lyon ce mercredi lorsque le groupe Parisien a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Le concert programmé aujourd’hui a été annulé quelques heures avant le début du spectacle.

« La mif, on est contraint d’annuler notre concert prévu ce soir à La Halle Tony Garnier à Lyon, expliquent les deux frères. Nous vous présentons nos excuses pour cette contrainte de dernière minute » explique le début du message posté par Ademo et NOS cet après-midi sur Twitter. Le groupe PNL a ensuite affirmé tenter de reprogrammer le concert à une date ultérieure mais sans donner la raison de ce report alors que le duo sera également au festival Inversion le 17 juin programmé à Lyon. « Nous allons faire tous nos efforts pour recaler cette date au plus vite, poursuit le duo. Vous pouvez conserver vos billets, ils resteront valables pour la prochaine séance » décrit la suite du communiqué.

Ademo et NOS devraient être de retour sur scène dès demain pour leur date de concert à Nice avant les 4 dates à l’AccorHotel Arena. La nouvelle est tombée alors que des centaines des spectateurs étaient en place à la Halle Tony Garnier à Lyon pour assister à l’événement. D’après les informations du média Raplume, l’un des deux frères serait malade mais la rumeur n’a pas été confirmée pour le moment.

A suivre aussi : Ademo fait une déclaration poignante sur scène : « Cette vie est belle »