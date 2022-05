Bosh validé par 50 Cent qui lui passe une dédicace

Les deux rappeurs viennent de révéler l’information sur les réseaux, Bosh va avoir l’honneur de faire les premières parties des deux dates des concerts de 50 Cent en France à l’Accor Arena de Paris le vendredi 17 juin et le dimanche 19 juin 2022. La star américaine a même fait une petite dédicace au l’auteur du tube « Djomb » sur son compte Instagram en annonçant la nouvelle.

Bosh va donner le coup d’envoi annonce 50 Cent !

Après s’être fait connaitre au public avec son rôle dans la série « Validé » en interprétant le personnage de Karnage puis avec le succès de « Djomb », un des tubes de l’été 2020 dont le clip cumule plus de 80 millions de visionnages, Bosh s’est fait un peu plus discret ces derniers mois avec tout de même la parution deux nouveaux clips celui du single « Téléphone » et du titre « Himalaya » en collaboration avec Soolking. En attendant la sortie d’un nouveau projet, le rappeur français de 29 ans va se produire à l’Accor Arena au mois de juin prochain pour ambiancer les spectateurs avant l’arrivée sur la scène Parisienne de 50 Cent.

Fifty a présenté l’événement en personne sur Instagram en postant l’affiche promotionnelle de l’événement, « Don’t miss out Paris! June 17 and 19 at Accor Arena. Bosh will be kicking off each night » a-t-il ajouté en légende, traduit en Français cela donne, « Ne manquez pas Paris ! Les 17 et 19 juin à l’Accor Arena. Bosh donnera le coup d’envoi chaque nuit« . Le concert du 17 juin prochain va marquer le grand retour de 50 Cent en France alors que lors de son passage à Paris en 2007 Rohff avait assuré le spectacle en première partie en « sauvant » le concert qui n’affichait pas complet avant la confirmation de sa présence permettant finalement aux organisateurs d’écouler tous les billets. « Ah non, cette fois-ci j’en ai un à remplir le 15 novembre » s’était d’ailleurs amusé à commenter au mois de février Housni à l’annonce de la programmation du concert de 50 Cent.