Drismer écœuré veut stopper le rap, PCN l’a déjà remplacé

Laissez moi tranquille s’agace Drismer !

Après avoir annoncé la fin de leur duo, Drismer s’est exprimé à plusieurs reprises sur son compte Twitter notamment sur son remplaçant qui apparait aux côtés de PCN, sur le fait que le freestyle Bintou ne sera jamais disponible en écoute sur les plateformes de streaming puis en laissant sous entendre la fin de sa carrière dans la musique.

« Ça me brise le cœur tant d’effort pour qu’au final nos sons peuvent même pas sortir sur les plateformes et vous voulez que je continue la musique laissez moi tranquille svp » s’est d’abord exprimé Drismer sur l’impossibilité de rendre disponible en streaming les morceaux réalisés avec PCN avant de confirmer le blocage de Bintou sur Spotify, Deezer et Apple Music pour des droits d’auteurs alors que la vidéo cumule plus de 3,5 millions de vues sur Twitter. « Mauvaise nouvelle le son Bintou ne sortira jamais sur les plateformes les américains nous ont pas céder les droits » a-t-il déclaré.

PCN forme déjà un nouveau duo

PCN a répondu à cette déclaration de son ancien compère qui est prêt à arrêter la musique après avoir pourtant récemment signé un contrat avec Sony. « Reviens avec moi mon reuf tu peux pas nous abandonner du jour au lendemain » a-t-il tweeté pour le soutenir. Il a ensuite posté une vidéo en train de tourner un clip avec ce qui semble être son nouveau partenaire. « Voici mon fameux remplaçant » a réagi Drismer qui avait déploré il y a quelques semaines le fait que les rappeurs français refusent de collaborer avec eux .

« Vendredi c’est la sortie de mon premier clip sans Drismer, j’espère vous allez streamer » a commenté par la suite PCN qui s’est visiblement bien séparé de Drismer alors que leur annonce s’était pourtant apparentée à un coup de buzz. Affaire à suivre donc avec la sortie du clip ce vendredi 20 mai.

Reviens avec moi mon reuf tu peux pas nous abandonner du jour au lendemain https://t.co/n8FsLQgMYI — PCN 🌍🇨🇩 (@pcn_243) May 13, 2022

Mauvaise nouvelle le son Bintou ne sortira jamais sur les plateformes les américains nous ont pas céder les droits — Salwa Project ⚽️🏟 (@drismer92320) May 13, 2022