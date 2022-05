Freeze Corleone : Laurent Bouneau parle de sa relation houleuse avec Skyrock, Shone réagit

Au mois de mars dernier Freeze Corleone a taclé Skyrock dans le titre « Riyad Sadio » en collaboration avec Ashe 22 en réaction en manque de soutien à la polémique le concernant sur des accusations de la LICRA d’avoir des tenus propos incitant à la haine raciale. Laurent Bouneau, le directeur général des programmes de la radio est revenu sur cette affaire dans une interview pour Alohanews ce qui a interpelé le manager du rappeur, Shone.

Laurent Bouneau justifie la déprogrammation de Freeze Corleone

La polémique a éclaté à la rentrée 2020 suite à la parution de l’album « Le Menace Fantôme« , Freeze Corleone s’est retrouvé face à des accusations d’antisémitisme et d’apologie du IIIème Reich. Au moment des faits Skyrock a entré le single « Rap Catéchisme » en featuring avec Alpha Wann en rotation sur les ondes de la radio mais Laurent Bouneau annonce ensuite le retrait du morceau en expliquant « Au regard de la polémique actuelle à l’opposé des valeurs que nous défendons. Nous arrêtons sa programmation. ».

« Fuck Skyrock, R.À.F des radios, on veut les mêmes sous qu’les Rabiot. Corleone, 2-2 aka Sadio, Riyad Mahrez2-2, Corleone, tu sais bien que y a qu’Allah qui nous arrête » a ensuite balancé l’interprète de « Freeze Raël » sur la chanson « Riyad Sadio » alors que la procédure en justice à son encontre n’avais donné lieu à aucune poursuite et son album a été un véritable succès.

« C’est profondément con quand même. Il y a un génocide en République Démocratique du Congo : faut se battre pour qu’il soit reconnu. Mais dire : “J’en ai rien à foutre du génocide des Ju*fs”, parce qu’on pense que personne n’en a rien à foutre du génocide de la R.D.C, c’est profondément con. C’est ce que j’appelle la discrimination dans l’horreur » affirme Laurent Bouneau dans cet entretien avec Alohanews sur les propos du rappeur du 667. « C’est un mec talentueux, son album a été une bombe. J’ai pris une claque sur cet album là, comme j’ai pris une claque sur Mauvais Oeil. Mais tu combats pas le mal par le mal, je pense que c’est quand même très con » confie-t-il ensuite sur l’album « LMF ».

Shone préfère en rigoler

« C’est comme toujours. Tu dis des conneries, mais tu n’as pas de succès donc t’es en dessous du radar et puis dès que tu sors, là tu te fais canarder. L’album qui était potentiellement le moins attaquable de Freeze Corleone, c’est le dernier et c’est celui qui a payé pour tous les autres » explique le directeur général des programmes de Skyrock avant d’avouer, « Il a quand même laissé au travers de tous ses albums au préalable, comme sur celui-là, en y faisant référence. Là il n’y avait pas de propos potentiellement explicites mais il y faisait quand même référence avant. On peut pas dire à 100% que le gars est juste dans la provocation. Ce n’est pas vrai ».

« De toute façon le problème est réglé pour moi, il a dit : “Moi, Skyrock je m’en fous. Je veux pas être joué. Moi j’en ai rien à foutre.” Parfait. Le problème est réglé » a conclu Laurent Bouneau.

Une déclaration qui a fait rire Shone sur Twitter, « Vivement la partie 2 de l interview de Laurent B ou il répond enfin a la question « pourquoi avoir déprogrammé Freeze Corleone sans condamnation? » Nan jrigole jmen bat les lleucs, jsuis un emmerdeur » a-t-il commenté avant d’ajouter, « Mais jai compris une chose dans cette interview, Laurent Bouneau kiffe extrêmement ce que fait Freeze et je suis sur qu’il sait qu’il n’est pas anti, cpdt il na pas eu les cojones nécessaires… ».

« Freeze Corleone formidable il a dit quil avait pas besoin de Skyrock: il a repondu à ma problème »

😭😭🤣😭🤣@freezecorleone — Big Shone GFG (@SHONEGFG) May 16, 2022

Vivement la partie 2 de l interview de Laurent B ou il repond enfin a la question « pourquoi avoir deprogrammé Freeze Corleone sans condamnation? » Nan jrigole jmen bat les lleucs, jsuis un emmerdeur — Big Shone GFG (@SHONEGFG) May 17, 2022