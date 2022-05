Booba sous le choc des propos de Matthieu Delormeau veut l’arrêter à tout prix

Booba vient de s’indigner des déclarations de Matthieu Delormeau dans l’émission Touche Pas Mon Poste cette semaine suite à la situation sous haute tension entre ce dernier et Gilles Verdez au sujet de l’affaire Idrissa Gueye dans laquelle B2O a pris ouvertement la défense du joueur il y a quelques jours et qui en ne cesse de faire débat. Le milieu de terrain du PSG n’a pas accepté d’être associé à l’action mise en place par la LFP de lutte contre l’homophobie de quoi agacer le chroniqueur de TPMP.

On m’aurait lapidé déplore Booba s’il avait tenu des tels propos

En direct dans TPMP Gilles Verdez et Matthieu Delormeau se sont embrouillés sur le dossier Idrissa Gueye. Les échanges se sont tendues entre eux et le second nommé a même quitté le plateau télévisé avant de s’attirer les foudres de Booba. « Très mauvais très malsain et très dangereux pour l’humanité. Et pas fort » a commencé à tweeter le DUC en postant l’extrait de la scène avant d’ajouter « Si c’était moi qui avait dit “Je montre des films éro*iques à mon fils de 7 ans” on m’aurait lapidé sur la place publique et traité de monstre pédo*hile. Nous demandons l’interdiction pour @Mdelormeau d’apparaître à la télévision Française c’est scandaleux! » en publiant la vidéo de cette déclaration choquante.

Booba a poursuivi ses investigations avec d’autres dossiers compromettants contre Matthieu Delormeau en déclarant « Mdelormeau Un détraqué sexuel qui non seulement montre des pornos érotiques à des enfants de 7 ans mais pratique aussi les attouchements forcés et le harcèlement se*uel… ». Kopp a partagé par la suite une autre vidéo du chroniqueur de TPMP avec le message d’un internaute, « Il y a des gens qui sont #VRAIMENT violés, on sait ce que c’est que le viol. » @Mdelormeau banalise le viol conjugal en expliquant que ça n’est quand même « pas un viol en l’attachant » et que « 99% des gens ont compris le sens de la question ». « Il faut arrêter cet individu à tout prix. C’est un sociopathe en liberté, il agit en prime time c’est scandaleux! » ajoute B2O.

Le principale concerné par les attaques de Booba qui est mentionné sur chacune des publications n’a pas fait de commentaire aux différents messages et n’animera pas l’émission TPMP People ce samedi, il a simplement annoncé dans une story sur Instagram être en week-end repos.

.@Mdelormeau Très mauvais très malsain et très dangereux pour l’humanité! Et pas fort 🤣 pic.twitter.com/ue7IDWzAfG — Booba (@booba) May 19, 2022

Si c’était moi qui avait dit “Je montre des films érotiques à mon fils de 7 ans” on m’aurait lapidé sur la place publique et traité de monstre pédophile. Nous demandons l’interdiction pour @Mdelormeau d’apparaître à la télévision Française c’est scandaleux! @Cyrilhanouna @TPMP pic.twitter.com/0miL8eyjAk — Booba (@booba) May 19, 2022

.@Mdelormeau Un détraqué sexuel qui non seulement montre des pornos érotiques à des enfants de 7 ans mais pratique aussi les attouchements forcés et le harcèlement sexuel… @Cyrilhanouna @TPMP 🏴‍☠️ pic.twitter.com/WYA5aUOps1 — Booba (@booba) May 20, 2022