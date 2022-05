Soso Maness part à l’aventure en zone hostile dans la jungle amazonienne

Pour annoncer son nouvel album À l’aube, disponible dés le 10 juin prochain, Soso Maness vient de dévoiler un documentaire d’un heure sans précédent dans le rap français sur sa chaine YouTube intitulé Zone hostile il part à la découverte de la forêt Amazonienne.

Soso Maness en mode aventurier

En immersion lors de son voyage dans la jungle amazonienne au cours duquel Soso Maness fait preuve de courage, d’envie et de détermination pour mener son ascension du massif rocheux Mamilihpan (sud-ouest de la Guyane), en Amazonie. Comme pour revivre émotionnellement en dix jours chaque étape de sa vie et de sa carrière, une longue ascension, semée d’embûches, vers le sommet des charts.

Qui aurait dit qu’en trois ans de travail acharné, de bons choix artistiques, Soso Maness, le gars de Font-Vert (Marseille), percerait sur la scène rap et s’y installerait, comme l’un de ses artistes les plus appréciés et les plus validés. Des tubes mainstream scandés de stades en fêtes de famille, qui cartonnent en radio « Et ça fait zumba cafew, cafew, carnaval », sans faire de concession à son écriture paramétrée pour dire des vérités mais c’est bel et bien la route qu’il s’est tracé lui-même en seulement trois ans !

Le rappeur Marseillais présente son nouvel opus !

Soso Maness a désormais au compteur deux disques d’or avec les albums Mistral et Avec le temps, un single de platine avec « So Maness » et un single de diamant avec « Petrouchka » pourtant, le marseillais se sent seulement à l’aube de sa carrière et se questionne continuellement à travers son œuvre sur le temps qui passe et les choix déterminants dans son parcours de vie.

Soso reprend la plume comme on rechausse les gants, pour frapper fort, avec précision, émotions et sincérité. Il exorcise ses démons, met en lumière les failles de notre société, comme pour éclairer le chemin vers l’aube. Qu’on se le dise, Soso est toujours dans le bloc. C’est là au milieu des piranhas, entre les spirales infernales du quartier et les cercles vicieux qu’il puise son inspiration. Comme chaque jour rescapé de nouveau et prêt à refaire bouger la France au rythme de son carnaval.

« Pirhana », « Crépuscule » et « À l’aube » feat. Dinos sont les trois premiers extraits de son quatrième album À l’aube à venir le 10 juin.