Vald très loin du Top Album, Booba le démonte : « Tricheur, t’as zéro hit »

Vald personne le l’écoute selon Booba qui l’attaque toujours !

Alors que Vald a décidé de mettre fin de son côté au clash avec Booba, il avait annoncé à la fin du mois de février avoir tourné la page de cette embrouille tout en s’excusant auprès de ses fans d’avoir pollué ses réseaux avec cette affaire sauf que B2O lui a décidé de ne rien lâcher. Kopp vient en effet encore d’adresser en gros tacle envers le V après avoir déjà fait monter la pression sur leur confrontation à venir aux Francofolies.

C’est suite à la sortie du quatrième album studio de Vald que le différend entre les deux rappeurs a éclaté. Le 4 février dernier, Sullyvan a présenté son nouveau projet nommé « V » qui en trois jours d’exploitation s’est retrouvé certifié disque d’or par la SNEP. Le rappeur d’Aulnay a ensuite réalisé le meilleur démarrage de sa carrière avec un total de 74 093 ventes en physique et en équivalent streaming sur une semaine. Cette performance n’a pas convaincu Booba qui s’est rapidement agacé de cet exploit en dénonçant une tricherie.

B2O s’en prend encore au V

Booba reste constamment très attentif à ses chiffres de ventes ainsi qu’à ceux de ses compères et dernièrement ce sont les scores de Vald qu’il l’intrigue énormément. Après l’attaque de B2O contre le V, un clash entre eux a eu lieu sur les réseaux pendant plusieurs jours par publications interposées. « Vald, T’es prêt pour les Francos? J’ai vu que vous essayez de me faire annuler de l’évènement? Mais pourquoi? J’vais pas te frapper je veux juste discuteeyyyy! On peut plus discuter? On se parle on se serre la main et on clos le dossier. Tu viens avec Roger ? » a récemment lancé le DUC car ils sont tous les deux à l’affiche le même jour de la programmation du festival des Francofolies cette été et selon Kopp l’équipe de son rival aurait tenté de faire annuler son show.

Alors qu’il semblait avoir oublié Vald, Booba a relancé leur embrouille en postant le dernier classement du Top Album de la SNEP pour la semaine allant du vendredi 13 au jeudi 19 mai. Dadju est en tête en totalisant un peu plus de 12 000 ventes et l’artiste originaire du 93 ne figure pas dans la liste des albums le plus vendus, B2O vient de le faire remarquer pour l’accuser une nouvelle fois d’avoir truqué les ventes. « Vald si tu es le boss du game avec 74 000 première semaine, pourquoi tous ceux qui sont sortis à la même période que toi sont toujours dans le top 10 et toi non ? Tricheur. Personne t’écoutes, t’as zéro hits. Honte à toi, honte à Roger… See you. » a-t-il déclaré.