Booba se moque de la baffe contre Bassem, « Internet c’est bien mais le terrain c’est autre chose »

À l’affût de tout sur les réseaux, Booba n’a pas manqué la vidéo de Bassem en train de se faire gifler dans les rues de Paris par un inconnu. L’autoproclamé Boss du Rap Game a profité de l’occasion pour ridiculiser le blogueur qui s’est expliqué sur cette altercation dont la vidéo a fait le buzz sur la toile.

Récemment de passage à Paris, le Lyonnais s’est faire remarquer dans la capitale Française, pris à partie pas une personne, Bassem a pris une baffe. Un témoin a filmé la scène avant de diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux de quoi amuser Booba qui a décidé de faire passer un message à son rival tout en se moquant de lui. « Ma situation personnelle ne me permet pas de me rouler par terre. Ce n’était pas du tout le moment. On l’a joué fine, on se recroisera. On en a marre de la GAV. On la joue léger » s’est expliqué Braiki sur cette agression à laquelle il a fait le choix de ne pas répondre.

Booba se réjouit de la baffe contre Bassem

Booba a immédiatement relayé la séquence sur ses réseaux avant de publier plusieurs stories Instagram, « T’as pris une grosse baffe dans ta mère parce que t’as cru que tout s’réglait sur le net« peut-on lire sur une image de la rixe. Une phrase extraite du titre « Vue sur la mer » en featuring avec Dala qui figure sur l’album « Ultra ». Il a ensuite ajouté une image de l’auteur de la gifle avec la légende « On parle pas assez de lui mais frérot t’es le héros de toute une génération voir deux !« .

B2O a poursuivi sur Twitter avec la vidéo des explications de Bassem en déclarant, « Blah blah blah moi j’ai croisé Kaaris le 1er Aout à Orly y a pas pire niveau caméras et j’l’ai démarré sans m’poser toutes ces questions. T’es un raciste tu t’es fais tarter ta grande tante et t’as mouilleeyyyyy!!! Point barre fin du game on a tous vu qui tu étais sale facho ». avant d’ajouter « Sachez que de notre côté ce genre d’individu n’est et ne sera jamais validé » puis de conclure « T’as eu c’que tu méritais et tu t’es pas défendu parce que t’es pas un homme t’es une mouillette. Internet c’est bien mais le terrain c’est autre chose« .

Blah blah blah moi j’ai croisé Kaaris le 1er Aout à Orly y a pas pire niveau caméras et j’l’ai démarré sans m’poser toutes ces questions. T’es un raciste tu t’es fais tarter ta grande tante et t’as mouilleeyyyyy!!! Point barre fin du game on a tous vu qui tu étais sale facho 🏴‍☠️ pic.twitter.com/Zga0YoTTuR — Booba (@booba) May 20, 2022