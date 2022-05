L’influenceur Baby Driver est décédé d’un cancer

La triste nouvelle vient de tomber ce lundi, l’influenceur Baby Driver très populaire sur Snachapt est décédé. Le jeune homme a malheureusement perdu son combat contre le cancer, ses proches viennent de confirmer le décès de Yacine de son véritable nom.

Yacine s’était inspiré du film d’Edgar Wright avec Ansel Elgort, Baby Driver sorti en 2017 pour son pseudonyme sur les réseaux sociaux avant de bâtir une importante communauté sur Instagram et Snapchat avec ses vidéos sur l’automobile. Il y a quelques temps, le jeune homme avait d’ailleurs écopé d’un an de prison avec sursis pour l’un de ses vidéos ainsi que d’une amende de 3 000 €. Depuis quelques semaines, l’influenceur avait disparu de la toile de quoi inquiéter ses fans.

La semaine passé, la famille de Baby Driver a pris la parole pour donner des nouvelles du Snapchateur en annonçant qu’il lutte contre un cancer, « Bonjour à tous, ici la famille de Yacine (Babydriver). Yacine a décidé de nous donner ses réseaux afin que l’on s’exprime à son sujet. Tout d’abord merci pour tous vos messages de soutien et d’amour envers Yacine ainsi que toutes vos prières/duaas. Il a un cancer très agressif qui l’emporte petit à petit depuis quelques mois à l’hôpital. Nous vous remercierons de respecter l’intimité de Yacine et de sa famille en ces temps extrêmement douloureux et difficiles » décrit le communiqué de ses proches.

Ce lundi, sa famille s’est encore exprimée et les nouvelles ne sont pas bonnes, Baby Driver a succombé de sa maladie. « Bonjour à tous, c’est toujours la famille de Yacine (Babydriver). Yacine nous a quitté… Merci de continuer à respecter l’intimité de Yacine et de sa famille en ce moment de deuil… Les questions intrusives et la recherche de détails est malvenue. Nous ne souhaitons aucune polémique ni aucune intrusion juste des prières pour que Yacine repose en paix au Paradis inshaAllah. Inna lillahi wa innaillahi raji’un. A Allah nous appartenons et lui nous retournerons » peut-on lire.