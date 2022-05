Rohff : des nombreux concerts de sa tournée annulés

En marge de la sortie de son dernier album « Grand Monsieur« , Rohff a programmé cette année une tournée dans toute la France avec notamment date exceptionnelle à Paris dans la salle de L’Accor Arena le 15 novembre 2022 sauf le rappeur du 94 semble avoir subi un contre-temps car plusieurs concerts viennent d’être annulés.

En plus de 20 années de carrière dans le rap avec 10 albums à son actif et près de 2 millions d’albums vendus, Housni est une légende du rap français et n’a comme il l’a déjà déclaré par le passe plus rien à prouver dans le game. A l’occasion de la sortie de son dixième album en fin d’année dernière, Rohff a décidé de revenir sur scène pour retrouver son public et interpréter ses plus grands classiques ainsi que ses nouveaux titres en live avec la programmation de plusieurs dates de concerts dans toute la France.

Malheureusement il y a quelques jours, l’interprète de Testament a révélé des dates de son Classic Tour sont déprogrammées. « Bonjour, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes au regret de devoir annuler le concert de Rohff prévu pour les dates suivantes : Zénith de Lille le 20/11/22, Dôme de Marseille le 22/11/22, Zénith de Nantes le 25/11/22 et Arkéa Arena de Bordeaux le 27/11/22. Nous vous prions de nous excuser et vous remercions de votre compréhension. Nous vous informons que les procédures de remboursement de vos billets vont être automatiquement mise en place. Pour tout problème ou question avec votre remboursement, nous vous invitons à adresser un e-mail en indiquant en objet « ANNULATION – ROHFF – TOURNEE » « peut-on lire sur les réseaux dans un message annonçant l’annulation des 4 dates.

Rohff ne s’est pas exprimé sur l’annulation de ses 4 représentations du Classic Tour dont aucune raison officielle n’a été donnée. En début d’année Housni avait déjà été contraint de déprogrammer les dates au Zénith d’Orléans et de Rouen en évoquant un problème de planning, cette fois-ci ce sont les concerts de Lille, Marseille, Bordeaux et Nantes prévus au mois de novembre 2022 qui n’auront pas lieu.