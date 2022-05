Tyson Fury à Cannes complétement bourré tape un taxi qui le recale

En cette période du Festival de Cannes, des nombreuses célébrités ont rejoint la Côte d’Azur pour prendre quelques jours de vacances comme Conor McGregor et profiter du soleil comme Tyson Fury qui a récemment pris sa retraite et il a une petite mésaventure avec un taxi dont la séquence a bien fait rire les internautes.

Son équipe a dû le retenir

Après avoir battu Dillian Whyte au mois d’avril dernier à Londres, le boxeur britannique de 33 ans a pris sa retraite même si des rumeurs annoncent un possible combat et Francis Ngannou et que Tony Yoka a exprimé son souhait de l’affronter suite à sa défaite contre l’athlète Congolais Martin Bakole, « J’ai dit que je voulais boxer Joe Joyce. Je suis devenu challenger pour lui, il est obligé de m’affronter s’il veut défendre sa ceinture. Je pense que ce serait un beau combat. On essaie de le préparer. Si ça ne se fait pas, j’espère quelqu’un d’autre du top 10. Je veux un champion pour 2022. C’est mieux si c’est un grand nom. Anthony Joshua, Tyson Fury ou Deontay Wilder? J’espère un de ces trois noms pour 2022. Le plus fort pour moi, c’est Fury. Je savais qu’il allait battre Wilder. C’est le meilleur poids lourd à l’heure actuelle » a affirmé le français à RMC Sport.

Ces derniers jours Tyson Fury a fait parler de lui pour une toute autre raison que la boxe. Il a apparu bien éméché à Cannes en train d’essayer de prendre un taxi dans les rues cannoises mais le chauffeur a recalé le boxeur qui s’est ensuite énervé en tapant sur le véhicule en donnant un coup de pied avant d’être retenu par les membres de son équipe pour le calmer.