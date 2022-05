Dinor dépense 10 000 € pour la chanteuse Malu Trevejo et se fait recaler, elle l’affiche

Dinor s’est fait discret ces derniers temps, le rappeur/footballeur a quitté le club de Sassuolo en Italie et n’a pas d’actualité musicale alors que ses fans attendent toujours des nouvelles de son featuring improbable avec Drake mais cette semaine il s’est retrouvé en plein bad buzz sur les réseaux suite aux révélations d’une chanteuse américaine.

Dernièrement Dinor s’était rassuré de ne pas avoir signé dans le club ukrainien du Shakhtar Donetsk suite au conflit entre l’Ukraine et la Russie, depuis cette déclaration il n’a pas encore trouvé un nouveau club et a quasiment disparu des réseaux sauf qu’il y a quelques jours une danseuse et chanteuse cubano-américaine nommée Malu Trevejo a lancé des accusations contre le rappeur français sur leur récente rencontre à Miami.

Malu Trevejo balance tout sur Dinor et le traite de cinglé !

Suivie par plus de 11 millions d’abonnés sur Instagram et 24 millions d’internautes sur TikTok, le jeune femme s’est exprimée sur à la diffusion d’une photo d’elle avec Dinor à ses côtés pour pousser une coup de gueule. « Eh bien, je viens d’apprendre qu’il a payé 10 000 dollars pour me faire monter sur le yacht sur lequel j’étais où mon ami m’a également invité. » a-t-elle commencé à déclarer avant de poursuivre, « Il vient de me dire que les gens organisaient une fête en bateau, puis il a demandé à prendre une photo avec moi pour donner l’impression que nous traînions ensemble. Je n’ai même jamais parlé à ce type plus de 2 minutes, nous n’avons jamais traîné ensemble personnellement et il essaie de publier un message pour donner l’impression que lui et moi avons fait quelque chose. ».

« Les femmes, méfiez-vous de ce cinglé. J’y allais juste parce que mon ami m’a dit d’y aller mais je ne savais même pas qui il était. Puis j’ai compris pourquoi ils attendaient 2h que je monte sur ce bateau. Puis il voit que je ne lui réponds pas et que je l’ignore parce que c’est une boule de maïs. Et il me poste…bizarre » précise par la suite Malu Trevejo visiblement très remontée contre le comportement de Dinor. « Remarquez que j’étais dans le club avec mes filles et ils essayaient de nous déplacer à sa table comme personne ne veut s’asseoir avec toi. Je sais que vous avez besoin de femmes chau*es à votre table, mais ne vous fâchez pas lorsque vous êtes recalés » a conclu la chanteuse en postant des screens pour prouver ses propos. Dinor n’a fait aucun commentaire sur les accusations le concernant.

genre malu vient d’afficher dinor là 💀💀💀💀 pic.twitter.com/is31ntFRmb — dina゚☆: .☽ . :☆゚. (@daxucaat) May 22, 2022