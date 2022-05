Djibril Cissé menacé par Booba qui veut le terminer

Booba s’est fait un nouvel ennemi, Djibril Cissé ! Après l’annonce au public d’un joueur britannique de son homosexuel, une grande première pour un footballeur encore en activité, B2O a réagi à cette information en s’en prenant à l’ancien attaquant de Liverpool sur son orientation se*uelle qui n’a pas apprécié ce tacle et a décidé de répondre sauf que le DUC n’a pas lâché l’affaire.

Ça chauffe entre Djibril Cissé et Booba !

« Cette saison a été fantastique pour moi sur le terrain. J’ai fait mon premier match pro, marqué 30 buts avec la réserve, signé mon premier contrat pro. Mais hors du terrain, j’ai caché celui que je suis réellement. J’ai su toute ma vie que j’étais gay. Et je sens que je suis maintenant prêt à faire mon coming out et à être moi-même. » a déclaré il y a quelques jours Jake Daniels sur Sky News. Le jeune joueur de 17 ans évoluant dans le club de Blackpool FC en Championship a fait le choix de révéler publiquement son homosexualité. Sur Instagram, Booba a rebondi sur cette déclaration en affirmant que ce n’est pas le premier joueur professionnel à faire son coming-out. « C’est faux, y a Djibril Cissé bien avant lui » a-t-il balancé avant que l’ex joueur de l’AJ Auxerre ne réplique, « Je vais être mal poli. J’attend ton numéro en DM ».

Cette réponse n’a pas assagi Kopp, bien au contraire il a décidé d’en remettre une couche sur son compte Twitter en publiant une capture d’écran de notre article à ce sujet en ajoutant une ancienne photo de Cissé en slip avec le message, « J’suis obligé de te répondre ici Djibril j’peux pas poster la tof sur insta tellement c’est sombre… Cherche même pas à te défendre tu vas t’afficher pour rien… Et tu crois qu’tu vas me parler au téléphone? Reste mignon ». L’ancien membre du groupe Lunatic a ensuite posté une vidéo de Djibril en pleurs sur un plateau télévisé en évoquant son ancien entraineur à Auxerre, Guy Roux avec en légende la menace, « Joue pas aux cons« .

Booba a conclu avec un cliché de Djibril Cissé vêtu d’un manteau violet pendant un défilé de mode avec le commentaire, « Nous fatigue pas on va t’terminer t’as pas idée frérot. Et tu vas rien faire et tu vas appeler personne… ». Pour le moment l’ancien international français n’a pas donné suite aux dernières attaques du rappeur.

