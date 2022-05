Bassem Braiki provoque son gifleur, « Je veux un combat dans les règles »

Après avoir livré des explications sur son altercation avec un individu à Paris dans laquelle il s’est fait gifler, Bassem Braiki a pris la parole une seconde fois pour s’exprimer sur cette affaire. Il n’est pas prêt de lâcher son agresseur, le blogueur souhaite désormais régler des comptes physiquement dans un face à face.

Prêt à se battre, Bassem Braiki veut vraiment régler ça !

Il y a quelques jours une vidéo de Bassem se faisant baffer par un inconnu a fait le buzz sur les réseaux. Il s’est rapidement exprimé sur les images de cette altercation pour livrer sa version des faits de cet incident en justifiant son choix de ne pas avoir répondu à cette provocation dont la scène a entièrement été filmée. « Ma situation personnelle ne me permet pas de me rouler par terre. Ce n’était pas du tout le moment. On l’a joué fine, on se recroisera, on en a marre de la GAV, on la joue léger » s’est-il confié avant de revenir sur cette histoire dans une nouvelle vidéo publiée sur Snapchat en défiant l’auteur de la gifle.

« Tu me donnes ton nom ton prénom devant toute la France, je veux un combat. Un combat dans les règles. Je ne parle pas de combat de boxe. Je n’ai jamais fait de la boxe mais je veux un combat. Je veux un combat et on va se préparer. On va se préparer pour ça. » a déclaré Bassem Braiki prêt à en découdre avec l’individu l’ayant baffé avant de poursuivre, « Donc la dernière fois beaucoup de gens ont pu être déçus mais j’ai mes raisons. Ces raisons-là, elles vont me servir pour plus tard surtout pour là maintenant. Les frères arrêtez de planer. Si j’étais stoïque, si j’étais comme ça ce n’était pas pour rien ».

« Quelle personne après avoir reçu ça ne répond pas ? Moi je n’ai pas répondu parce que je savais » a conclu Bassem Braiki alors que le principal concerné par cette affaire ne semble pas être prêt à y donner suite pour le moment.