Diam’s se remet au rap !

Diam’s donne des frissons avec son retour à la musique !

La bande-annonce de Salam vient d’être mise en ligne avec une grosse surprise pour le public, Diam’s rappe dans le court extrait d’un peu plus de 2 minutes de la vidéo de quoi faire monter l’attente avant la sortie en salles les 1er et 2 juillet, l’ouverture des réservations sera lancée très prochainement.

L’ancienne rappeuse raconte son parcours avec les déboires de sa notoriété dans un film autobiographique très attendu par les fans de rap français. Le long métrage a déjà été projeté en avant-première au festival de Cannes et Vitaa en a fait l’éloge en adressant un message touchant à Diam’s sur Instagram après avoir visionné le film dont la première bande-annonce est enfin disponible.

Mélanie redevient chanteuse le temps d’un instant

« Le début des années 2000 est marqué par l’avènement d’une jeune rappeuse Français, Diam’s » décrit le début de la vidéo. « En trois albums, elle devient un phénomène de société, elle vend des millions de disques, des centaines de milliers de personnes se rendent à ses concerts. Pourtant en 2010, alors qu’elle est au sommet de la gloire, Diam’s fait un choix de vie qui choque la France. Elle tire alors sa révérence et disparaît. Pour la première fois, elle nous raconte son histoire » peut-on lire ensuite avant que Mélanie Georgiades apparaissent dans un Zénith de Paris vide en train de se remémorer sa carrière.

« Je me faisais du mal de plus en plus et puis je pensais à la mort de plus en plus. Mais je ne disais rien. Je continuais à faire semblant. D’ailleurs, parfois, je me demande : on était combien à faire semblant ? » s’exprime-t-elle en reprenant son rôle de chanteuse qui va faire plaisir à ses fans.