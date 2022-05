Kanye West se fait détruire par les internautes pour ses grosses bottes Balenciaga

Habitué à porter des bottes dans ses différentes apparitions en public, Kanye West a encore fait très fort lors de son récent passage au défilé Balenciaga printemps-été 2023 à New York. Pris en photo par les paparazzis, l’ex-mari de Kim Kardashian est apparu avec des énormes bottes aux pieds ce qui a bien fait rire les internautes sur les réseaux sociaux en se moquant du style du rappeur Américain.

Alors qu’il a déjà collaboré à plusieurs reprises avec le directeur artistique de Balenciaga, Demna, Kanye West n’a pas manqué d’assister au dernier défilé de la marque tout comme Pharrell Williams et Offset mais c’est Ye qui s’est fait le plus remarquer lors de cet événement. Le rappeur a fait une entrée face aux photographes vêtu d’un sweat à capuche avec un bombardier noir ainsi qu’un jean gris mais ce sont ses bottes qui ont interpellé tout le monde. En effet il s’est affiché avec des chaussures très larges, un modèle issu de la nouvelle collection de la marque de mode de luxe.

Comme souvent Kanye West a fait dans la démesure avec cette paire de bottes ultra larges qui a bien amusé les Twittos. Certains se sont moqués de lui avec des montages en grossissant encore plus les bottes pour s’amuser de la taille des chaussures. « Il a les pieds d’un personnage de cartoon », « Ye ressemble à ces figurines de personnages Mattel des années 2000 » ou encore « Ces bottes ne peuvent pas être réelles » ont commenté des internautes dans les différentes réactions sur le réseau social à l’oiseau bleau.

