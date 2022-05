Booba suspendu de Twitter

Gros coup dur pour Booba ! Alors qu’il est déjà banni d’Instagram, le Duc de Boulogne vient de se faire suspendre son compte Twitter suite à son embrouille sur les réseaux avec la mère des candidats de télé-réalité Magali Berdah.

Très actif sur les réseaux pour commenter les actualités du moment, tacler des personnalités ou encore faire la promotion de sa musique, Booba n’hésite jamais à pousser un coup de gueule ou a exprimé ouvertement ses opinions même si cela peu choquer. Ces derniers jours, Kopp est entré en guerre contre la célèbre manageuse des candidats de télé-réalité Magali Berdah. L’interprète du titre Boulbi a même déposé cette semaine une plainte contre cette dernière pour diffamation et dénonciation calomnieuse, le rappeur du 92i ne compte pas se laisser faire dans cette affaire.

Hier, le compte Twitter de Booba a été suspendu pour le moment la raison officielle de cette sanction n’est pas connue mais cela semble liée à son récent différend avec Magali Berdah. L’ancien membre du groupe Lunatic fait partie des personnalités françaises ayant le plus d’abonnés, il totalise plus de 5,7 millions d’abonnés sur le célèbre réseau social à l’oiseau bleu et ses s’inquiétent déjà qu’il ne puisse pas faire son retour.