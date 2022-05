Hatik annule un concert par manque de spectateurs, les fans furieux

Le public n’a pas du tout apprécié le choix d’Hatik de ne pas assurer un concert en raison selon les organisateurs de l’événement du peu de monde présent dans la salle. Des fans ont filmé la séquence pour s’indigner sur les réseaux de la décision du rappeur français en criant au scandale avant que l’artiste ne tente ensuite de s’expliquer face aux critiques sur cette déprogrammation de dernière minute.

Hatik lynché par les fans pour ne pas être monté sur scène

Après la sortie de son premier album « Vague à l’âme » en mars 2021 puis de sa réédition quelques mois plus tard nommé « Noyé Vague à l’âme (Suite et fin) », Hatik poursuit sa tournée pour interpréter les titres de son projet sur scène à son public avec des nombreuses dates dans toute le France. L’un des récents concerts ne s’est pas passé comme prévu pour les fans car faute de suffisamment de monde dans la salle, l’artiste ne s’est pas présenté face à la foule. En effet dans une vidéo publiée sur TikTok puis sur Twitter de son show à Melun, le rappeur révélé dans la série « Validé » a annulé sa prestation au dernier moment selon spectateurs présents.

« Hatik ne sera pas présent ce soir, je vous fais toutes mes excuses pour ce désagrément » explique l’organisateur de l’événement en prenant la parole face au public furieux d’apprendre la mauvaise nouvelle et qui demande a être remboursé. La séquence cumule près de 3 millions de vues sur Twitter et elle a outré les internautes qui se sont agacés du choix d’Hatik. « Hatik dès qu’il entrevoit une amélioration de sa réputation il ne peut s’empêcher de se re-mettre un Badbuzz sur le cul par X moyen, c’est dommage », « Hatik qui vient pas à son concert car y’a pas assez de monde ptdrrrrrr j’suis moooooort », « Pas ma came du tout la musique de Hatik mais c’est un manque de respect incroyable pour les gens qui ont payé leur place et qui se sont déplacés, respecte les fans qui te donnent de la force, c’est le minimum » peut-on lire dans les réactions sur le réseau social.

